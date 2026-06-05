La empresa familiar murciana rinde homenaje a las grandes sagas de esfuerzo y legado en el Romea

Honores, distinticiones y un merecido homenaje para una parte del tejido empresarial de la Región de Murcia que a lo largo de los años y de las décadas ha sabido trascender generaciones, convirtiéndose en pilar económico, social y humano del territorio.

La Casa del Pintor, Jiménez Godoy, Grupo Orenes, Talleres Gomariz, Patatas Rubio, Primafrio, Vidal Golosinas, Fruveco, El Churra y Zenith Protección contra Incendios fueron distinguidas este jueves por la noche en la III edición de la Gala de Empresas Familiares con Historia, organizada por la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur) en el Teatro Romea de Murcia.

Estas diez compañías, referentes en sus respectivos sectores, fueron premiadas por su visión a largo plazo, su contribución a la generación de empleo de calidad y su aportación al desarrollo económico y social. También se valoró su compromiso con el territorio, su estabilidad y su apuesta por la innovación como palanca de crecimiento.

José María Tortosa, presidente de Amefmur, inauguraba la ceremonia con un reconocimiento a las personas que han contribuido a la historia de estas empresas familiares y que ya no están presentes. "Esta noche también pertenece a quienes levantaron estas compañías, generación tras generación, y dejaron un legado que sigue vivo", señaló.

Homenajes póstumos

Durante su intervención, Tortosa tuvo palabras de recuerdo para el alcalde de Murcia, José Ballesta, al que definió como "una persona que dejó huella en las instituciones". También quiso acordarse de "su pasión por Murcia, su capacidad para unir y su permanente vocación de servicio público". El presidente de la asociación trasladó, además, su apoyo a la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, en esta nueva etapa al frente del Ayuntamiento.

Rinden tributo a José Fuertes por su compromiso "firme y ejemplar" con la empresa familiar y por su cercanía y apoyo a la asociación

Durante la gala se rindió un sentido homenaje al fallecido José Fuertes, consejero delegado y fundador de Grupo Fuertes, por su compromiso "firme y ejemplar" con la empresa familiar y por su cercanía y apoyo a la asociación. Para concluir, Tortosa recordó el papel de la sociedad civil y la importancia del respeto institucional: "Desde Amefmur queremos expresar nuestro apoyo a quienes, desde sus responsabilidades, contribuyen cada día a garantizar la justicia, la libertad, la convivencia y la defensa de todos", dijo.

La gala congregó sobre las butacas del Romea a más de 300 invitados y contó con el respaldo de representantes de las principales instituciones públicas, entidades económicas, académicas y sociales. Entre ellos estuvieron la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez; el consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín; la consejera de Economía, Hacienda, Transformación Digital y Fondos Europeos, Marisa López; el consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez; el presidente de Croem, Miguel López Abad; los rectores de la Universidad de Murcia (UMU) y de la Politécnica de Cartagena (UPCT), Samuel Baixauli y Mathieu Kessler respectivamente; el alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso; la alcaldesa de Alhama de Murcia, Rosa Sánchez y el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, entre otros.

Por parte de Amefmur estuvieron presentes el presidente de honor, Tomás Fuertes; el vicepresidente primero, Augusto Fuertes; el vicepresidente segundo, Raúl Colucho; la tesorera, Estefanía Hidalgo; la secretaria de la asociación, Isabel Mendoza; el presidente del Fórum de Jóvenes, Sixto Palacin y la vocal de la junta directiva, Rosa López.