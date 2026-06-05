Los Ecopuntos semanales, un recurso clave para cuidar el entorno los 365 días del año

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, una efeméride que las Naciones Unidas fijaron el 5 de junio de 1973, el Ayuntamiento de Murcia y PreZero continúan su labor de sensibilización para fomentar la correcta gestión de los desechos en el hogar y promover la economía circular.

Desde aquella fecha histórica, la sociedad ha experimentado una transformación sin precedentes y la evolución de nuestros residuos está íntimamente ligada a nuestro día a día, ya que la llegada de nuevas tecnologías, formatos inéditos y distintos tipos de envases han cambiado por completo la composición de la basura que generamos en nuestros domicilios.

Si en el pasado el aceite usado se aprovechaba en las casas para la elaboración de jabón casero, o los dispositivos para escuchar música acompañaban a las familias durante décadas, hoy generamos un gran volumen de los denominados "residuos especiales del hogar", como pequeños aparatos electrónicos obsoletos, pilas, baterías, fluorescentes o restos de productos químicos. De la misma manera que nuestro estilo de vida avanza, nuestros hábitos de separación también deben evolucionar y mejorar para adaptarse a esta nueva realidad de una forma amable y consciente.

Hacia la economía circular: reducir, rechazar, reparar, reutilizar y mucho más

En este sentido, cobra vital importancia el concepto de economía circular. Antes de pensar en desechar un producto, este modelo nos invita a cambiar de mentalidad con gestos clave como reducir, reparar, reutilizar o regalar. Aprovechar los avances tecnológicos optando por pilas y baterías recargables, o intentar reparar un pequeño electrodoméstico antes de sustituirlo por uno nuevo, son acciones fundamentales para minimizar el volumen de residuos antes de que acaben en la basura. El objetivo prioritario es alargar al máximo la vida útil de todo lo que compramos. Sin embargo, una vez que estos artículos han agotado su función de forma definitiva y ya no admiten un nuevo uso, es cuando entra en juego la separación adecuada.

Los Ecopuntos Semanales recuperan materiales valiosos para la economía circular. / PreZero

Para que este último paso del ciclo sea lo más sencillo y cómodo posible, el Ayuntamiento de Murcia y PreZero ponen en valor el trabajo de los Ecopuntos Semanales. Su uso aporta beneficios directos y puntos muy positivos para el ecosistema, ya que contribuyen a prevenir la contaminación del suelo y del agua, evitando la emisión de sustancias peligrosas. Además, el depósito correcto de estos desechos permite recuperar materiales valiosos para la economía circular y reduce drásticamente el abandono de residuos en calles, solares y espacios naturales.

Los Ecopuntos más activos: radiografía del compromiso ciudadano

El éxito y la excelente acogida de este servicio itinerante se refleja con claridad en el balance del primer semestre del año. Entre las zonas con mayor dinamismo y volumen de residuos domésticos recogidos, destaca en primer lugar el punto situado en la Plaza Triangular de Santa María de Gracia, que lidera la actividad vecinal. A este emplazamiento le siguen muy de cerca, demostrando una gran implicación, los Ecopuntos del Jardín de las Tres Copas en La Flota, la Plaza Pintor Pedro Flores en El Carmen y el entorno de la Plaza de Toros en Santa Eulalia.

En cuanto a la tipología de los desechos, lo que los murcianos depositan con mayor asiduidad en estas instalaciones son pequeños electrodomésticos de uso diario —como planchas, microondas o secadores de pelo—, además de baterías y cables.

El reto del aceite usado: un éxito colectivo en barrios y pedanías

Uno de los grandes ejemplos de esta evolución y de la creciente concienciación sobre la importancia de separar en origen es el reciclaje del aceite doméstico usado. Se trata de uno de los residuos que más pueden perjudicar nuestro entorno si se vierte por el fregadero. Por ello, el servicio itinerante recoge este líquido para garantizar su posterior transformación a través de gestores autorizados, protegiendo así el medioambiente y mejorando el funcionamiento de la red de saneamiento municipal.

Esta implicación solidaria con el planeta se concentra con gran fuerza en los barrios, pedanías y mercados semanales. En la recogida de este aceite vegetal, el Ecopunto de Churra se sitúa a la cabeza de la comunidad, seguido por la Plaza Pintor Pedro Flores en El Carmen y la Plaza Artesanos del Belén en Puente Tocinos.

Esta dinámica tan positiva también se hace notar con fuerza en ubicaciones como la Plaza Triangular de Santa María de Gracia y las inmediaciones de la Plaza de Toros en Santa Eulalia. Completan la lista de los puntos con mayor aportación vecinal desde principios de año la avenida Juan de Borbón en Vistalegre, la Plaza de Abastos en La Alberca, el Jardín de las Tres Copas en La Flota y el entorno de la Clínica Belén en Santiago y Zaraiche, consolidando el éxito de este hábito sostenible en el municipio.

Guía del buen reciclaje: ¿Qué podemos depositar en los Ecopuntos?

Para asegurar el correcto funcionamiento de este servicio y facilitar la colaboración de los vecinos, es fundamental conocer qué tipo de elementos tienen cabida en estas instalaciones itinerantes y cuáles deben canalizarse a través de otros canales específicos:

Residuos admitidos: Este canal está diseñado exclusivamente para los residuos especiales generados en el ámbito del hogar. Los ciudadanos pueden llevar de forma cómoda aceite vegetal usado (siempre en botellas de plástico bien cerradas), pequeños electrodomésticos de uso diario —como planchas, microondas o secadores de pelo—, cables, baterías, pilas, radiografías, botes de pintura, tubos fluorescentes, bombillas y otros componentes domésticos que no deben mezclarse con la basura convencional.

Este canal está diseñado exclusivamente para los residuos especiales generados en el ámbito del hogar. Los ciudadanos pueden llevar de forma cómoda aceite vegetal usado (siempre en botellas de plástico bien cerradas), pequeños electrodomésticos de uso diario —como planchas, microondas o secadores de pelo—, cables, baterías, pilas, radiografías, botes de pintura, tubos fluorescentes, bombillas y otros componentes domésticos que no deben mezclarse con la basura convencional. Residuos no admitidos: Por motivos de seguridad, normativa y capacidad del propio servicio, no se aceptan residuos de origen industrial, comercial o procedentes de actividades empresariales. Asimismo, quedan totalmente excluidos los restos clínicos, jeringuillas y medicamentos (estos últimos deben entregarse en los puntos SIGRE de las farmacias), así como materiales explosivos, extintores, poda, escombros o cualquier tipo de residuo que se presente de forma masiva y sin clasificar.

Garantía de tratamiento y destino final

Todo lo recogido en estos puntos móviles se traslada posteriormente al Ecoparque de Murcia, situado en la calle Escultor Roque López nº 12, en el Polígono Industrial de San Ginés. En estas instalaciones centrales, los diferentes residuos son debidamente clasificados y acondicionados para su posterior recogida por parte de gestores autorizados, asegurando así un tratamiento riguroso, seguro y un reciclaje óptimo.

Para consultar el listado completo de los residuos y resolver cualquier duda, se puede visitar la página web oficial www.murciaciudadsostenible.es.

Ecopuntos que enseñan: el aula en la calle

Esta labor instructiva forma parte activa del proyecto escolar "Reciclando en tu cole y en tu barrio". A través de esta iniciativa, los monitores del programa acercan al alumnado de los 25 centros educativos participantes al Ecopunto más cercano a su entorno, con el objetivo de que conozcan y aprendan in situ cómo funciona este recurso. Una de las experiencias más enriquecedoras para los estudiantes es la oportunidad de conversar directamente con los propios usuarios del servicio, quienes les explican en primera persona el porqué de su compromiso; una auténtica lección de vida que cala profundamente en los escolares.

Una de las experiencias más enriquecedoras para los estudiantes es la oportunidad de conversar directamente con los propios usuarios del servicio, quienes les explican en primera persona el porqué de su compromiso / PreZero

Además, el personal a cargo del servicio aporta su visión más práctica explicando detalladamente cómo se ordenan los materiales, hacia dónde se trasladan y cómo se organiza el espacio. A esta actividad se suma, de forma muy especial, la valiosa aportación de los agentes de Assido formados como agentes medioambientales, quienes se encargan de recibir al alumnado para explicarles con detalle qué tipo de residuos se traen a las instalaciones y, sobre todo, el "porqué" y la trascendencia de este gesto. Esta enriquecedora experiencia despierta un gran interés entre los jóvenes, motivándolos a convertirse en verdaderos portavoces de la concienciación ecológica en sus propios entornos familiares.

Acción ciudadana por el Día Mundial del Medio Ambiente

Coincidiendo con esta efeméride, las brigadas cívicas reforzarán su labor de concienciación ciudadana a pie de calle. Con el firme objetivo de sensibilizar contra la cultura del "usar y tirar", los integrantes de estas brigadas entregarán a los vecinos "tribolsas" especialmente diseñadas para organizar los residuos cómodamente en las viviendas, así como bolsas reutilizables para la compra.

Esta distribución especial se realiza este viernes por la mañana, en horario de 09:30 a 12:30 horas, en el Ecopunto de Beniaján. Ya por la tarde, la acción se trasladará al Puente de Hierro, donde las brigadas cívicas estarán presentes desde las 17:30 hasta las 20:30 horas ofreciendo recomendaciones sobre la separación en origen y el uso adecuado de los contenedores de colores. En ambos emplazamientos, el reparto de este material gratuito se llevará a cabo hasta agotar las existencias.

Ecopuntos Positivos

Los Ecopuntos Semanales complementan una amplia red de recursos del Ayuntamiento de Murcia, que incluye las instalaciones del Ecoparque y los Ecopuntos fijos tradicionales. Asimismo, para la correcta gestión de muebles y enseres voluminosos, algunas pedanías cuentan ya con un sistema planificado de "día único" para evitar que los objetos permanezcan en la vía pública: los vecinos depositan los enseres por la noche y el servicio los retira a la mañana siguiente. De este modo, en localidades como Algezares, Los Dolores, San José de la Vega, Barrio del Progreso, Torreagüera, Beniaján y Los Ramos, el depósito se realiza los martes para su posterior recogida los miércoles. Por su parte, en zonas como Puente Tocinos, Llano de Brujas, Santa Cruz y El Raal, este proceso se lleva a cabo los jueves. Para el resto de barrios y pedanías que no disponen de este día fijo asignado, los ciudadanos tan solo deben realizar una llamada previa al teléfono gratuito 900 511 133 para coordinar su retirada de forma limpia y gratuita.

Con todo ello, el municipio reafirma su compromiso con una gestión de los servicios públicos moderna, eficiente y cercana, que facilite a la ciudadanía las herramientas necesarias para cuidar el entorno. Porque cada pequeño gesto cuenta, colaborar con estos horarios y hacer un uso habitual de los Ecopuntos representa una forma sencilla, positiva y accesible de proteger el medio ambiente de Murcia los 365 días del año.