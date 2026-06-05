Ecologistas en Acción da un tirón de orejas ambiental a Sara Rubira y Juan María Vázquez en sus Premios Atila

Ecologistas en Acción de la Región Murciana ha concedido este jueves, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, sus Premios Atila 2026, unos galardones de carácter crítico con los que la organización señala cada año a personas, entidades o proyectos que, a su juicio, han contribuido de forma destacada al deterioro ambiental de la Región de Murcia.

La organización ecologista recuerda que estos premios se entregan desde 1992 y cuentan con dos categorías principales, Atila y Caballo de Atila, además de varios accésits. Según el colectivo, la alta participación ciudadana en la propuesta de candidaturas refleja tanto el aumento de la conciencia ambiental como la preocupación por lo que consideran una falta de avances suficientes por parte de las administraciones.

Sara Rubira, Premio Atila 2026

El Premio Atila Región Murciana 2026 ha recaído en Sara Rubira Martínez, exconsejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Ecologistas en Acción justifica el galardón por su actuación en relación con un estudio sobre suelos agrícolas del Campo de Cartagena elaborado por la Universidad Politécnica de Cartagena.

Según la organización, dicho informe alertaba de la presencia de niveles elevados de metales pesados en suelos agrícolas del Campo de Cartagena y de sus posibles efectos sobre la salud pública y la de los trabajadores del campo. El colectivo sostiene que Rubira negó haber recibido el estudio y evitó que se hiciera público pese a estar financiado con fondos públicos y elaborado por una universidad pública.

Ecologistas en Acción critica además que, durante su etapa al frente de la Consejería, no se adoptaran medidas adicionales de control y prevención ni se ofreciera, a su juicio, suficiente transparencia sobre posibles actuaciones derivadas del contenido del informe.

Juan María Vázquez, Caballo de Atila

El premio Caballo de Atila Región Murciana 2026 ha sido concedido al consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez Rojas.

La organización ecologista argumenta que no se han producido avances significativos en áreas que considera esenciales para la protección ambiental regional. Entre sus críticas, señala la falta de aprobación de planes de ordenación de recursos naturales pendientes desde hace décadas y cita el caso del Parque Regional de El Valle y Carrascoy.

Ecologistas en Acción también reprocha la falta de aprobación de planes de conservación para especies amenazadas y la escasez de personal y medios en cuerpos y servicios como los agentes medioambientales, los bomberos forestales y distintos departamentos de la Consejería.

Accésit por la tortuga mora

Uno de los accésit, bajo el título 'La maté porque era mía', ha sido concedido a partidos y sectores del ámbito primario críticos con el Plan de Conservación de la Tortuga Mora.

El colectivo acusa a algunos actores políticos de haber difundido, por "oportunismo", mensajes contrarios a este plan y de haber utilizado datos manipulados o afirmaciones falsas. También critica que parte del sector primario no haya cuestionado esos discursos y defiende que la actividad agraria debe convertirse en aliada de la protección ambiental.

Críticas al retraso del POTMARME

El accésit 'Es una lata el trabajar' ha recaído en Jorge García Montoro, consejero de Fomento e Infraestructuras. Ecologistas en Acción censura la tramitación del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, conocido como POTMARME.

La organización sostiene que se ha superado ampliamente el plazo previsto en la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor y critica que los borradores presentados hasta ahora aportan pocas medidas concretas y escasos mecanismos de control sobre su eficacia.

La CHS, también señalada

Otro de los accésit ha sido para la Confederación Hidrográfica del Segura, bajo el título 'No pide usted mucho, si encuentra quién se lo dé'.

Ecologistas en Acción acusa al organismo de centrar la planificación hidrológica en la búsqueda de más recursos para satisfacer demandas, en lugar de impulsar medidas de contención y reducción del consumo. El colectivo pone el foco especialmente en la agricultura, al señalar que consume más del 85% de los recursos de la cuenca, y reclama medidas más ambiciosas para reducir superficies de regadío, consumos y contaminación por nitratos de origen agropecuario.

Una llamada a la reflexión

La organización ecologista subraya que estos premios pretenden visibilizar los principales problemas ambientales de la Región de Murcia y anima a las personas y entidades señaladas a realizar una reflexión sobre su papel en la protección del territorio.

Ecologistas en Acción advierte de que la crisis ambiental actual está vinculada a problemas sociales y económicos y constituye uno de los grandes retos de la humanidad. El colectivo insiste en la necesidad de buscar soluciones eficaces y de proteger el patrimonio natural regional, que, según recuerda, puede recuperarse cuando cesan las agresiones y se favorece su regeneración.

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La organización apela también a la responsabilidad ciudadana para que el disfrute del medio natural se haga siempre desde el cuidado y el respeto.