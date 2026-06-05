Disfrimur: por un futuro con ‘Más Carga Sostenible’

El transporte de mercancías es uno de los ámbitos donde podemos encontrar un equilibrio entre una constante evolución y la lucha contra todos aquellos factores negativos derivados de ese mismo sector. Esta evolución también implica la creación de una importante huella en el medio ambiente. Sin embargo, en Disfrimur esa huella no es sinónimo de destrucción sino de progreso. Una empresa en un continuo compromiso con el medio ambiente que realiza acciones que buscan compensar ese impacto dentro de la actividad logística de aquello que no se puede eliminar.

Es, al mismo tiempo, indiscutible la evolución tecnológica en todos los ámbitos, incluido el del transporte de mercancías, en el cual opera Disfrimur. «Estamos profundamente orgullosos de poder decir que innovación, sostenibilidad y Disfrimur avanzan siempre de la mano. Implantar novedosas herramientas digitales no sólo nos ha ayudado en el ámbito laboral agilizando y fortaleciendo nuestro trabajo sino que son, sin duda, un gran apoyo para seguir avanzando en un modelo de negocio sostenible», afirman.

En Disfrimur la huella de medio ambiente no es sinónimo de destrucción sino de progreso. / Disfrimur

Desde la incorporación de cargadores y vehículos eléctricos hasta la novedad más actual en nuestras infraestructuras: El primer camión y cargador MCS (Megawatt Charging System) no sólo de la Región de Murcia, sino del sur de Europa.

Una nueva (y no tan pequeña) muestra de su pacto de respeto hacia el medio ambiente. Este nuevo vehículo esta diseñado específicamente para la electrificación del transporte de mercancías de larga distancia. En otras palabras: permite cargar las enormes baterías de los camiones durante los tiempos de descanso obligatorios de los conductores (entre treinta y cuarenta minutos), lo que ayuda a reafirmar que el transporte eléctrico es una alternativa verdaderamente viable, rentable y sin tiempos de espera excesivos.

"En Disfrimur no nos quedamos en simples palabras o ideas, nosotros garantizamos con hechos y demostramos con números. Un ejemplo de ello es la comparación entre los kilómetros eléctricos de nuestra flota realizados entre los años 2024 y 2025 y la cantidad de CO2 evitados en cada caso":

2024: 517.518 kilometros evitando un total de 565 kg de CO2.

517.518 kilometros evitando un total de 565 kg de CO2. 2025: 692.229 kilometros evitando un total de 595 kg de CO2.

"Nuestro compromiso cada vez es más notable, no sólo en los resultados, como hemos señalado a modo de ejemplo, sino en los diferentes reconocimientos que a lo largo de estos años hemos ido obteniendo" (Cuarta estrella Lean&Green).

En Disfrimur no quieren que este modelo descarbonizado, digitalizado y conectado sea parte únicamente de sus sucursales, servicios y personas, sino que intenta impulsar al resto de sociedad para que forme parte de este camino hacia un futuro cada vez más sostenible. «Como empresa con presencia nacional tenemos la misión de captar la atención de la sociedad que nos rodea y hacer de guía para ésta hacia el mantenimiento del medio ambiente, reduciendo el impacto ambiental que el mundo del transporte, en todos sus ámbitos, crea a su paso», concluyen.