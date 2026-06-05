La DGT avisa del peor momento para coger el coche en Murcia este puente: los atascos kilométricos ya tienen fecha y hora

El olor a mar, las ganas de descansar y un fin de semana largo por delante. El puente del Día de la Región de Murcia ya está aquí y, con él, la operación salida que cada año convierte algunas de las principales carreteras de la Región en un auténtico calvario para los conductores. Si tienes previsto coger el coche en las próximas horas, toma nota: las retenciones ya están al caer.

La Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha este viernes, a las 15.00, una operación especial que se prolongará hasta las 24 horas del próximo lunes 9 de junio. Un dispositivo pensado para gestionar el aluvión de vehículos que, aprovechando el festivo autonómico (con el acto institucional de este año celebrado en La Unión), se lanzan a la carretera en busca de playa, segunda residencia o simplemente un respiro.

¿Cuándo será peor el tráfico?

No todos los momentos del puente son igual de complicados al volante. Este viernes, la franja más delicada se concentrará entre las 13.00 y las 21.00 horas, cuando los murcianos que hayan podido librarse del trabajo se echen a la carretera de golpe. El sábado, 7 de junio, la mañana volverá a ser problemática, especialmente entre las diez y la una del mediodía.

Y luego está el regreso. El domingo, 9 de junio, será el gran momento de la vuelta a casa, con los peores atascos esperados en las autovías entre las 19.00 y las 23.00 horas. Si puedes esperar a última hora o incluso al lunes, quizá te ahorres más de un disgusto.

Más de 200 guardias civiles en carretera

Para hacer frente a este aluvión de tráfico, el dispositivo de seguridad es de los más importantes del año en la Región. Un total de 232 agentes de la Guardia Civil se movilizarán durante todos estos días en las principales carreteras murcianas, con especial atención a las vías de acceso al litoral, donde la afluencia siempre se dispara en los puentes festivos.

Estos profesionales no estarán solos: contarán con el respaldo del Centro de Gestión del Tráfico del Levante (CGTL) y los Paneles de Mensaje Variable instalados en los principales ejes viarios. A eso hay que sumarle los controles de velocidad fijos, los de tramo y hasta media docena de unidades móviles de radar. Viajar demasiado rápido, en definitiva, puede salir muy caro este puente.

Los consejos de Tráfico antes de arrancar el motor

Antes de ponerse al volante, la DGT recuerda que "prevención y prudencia son las mejores compañeras de viaje para llegar a los lugares de destino y regresar a casa". Y añade que "la colaboración de todos los usuarios de la vía es esencial para mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad".

Entre las conductas que más preocupan a Tráfico están el uso del móvil al volante, el consumo de alcohol o drogas y el exceso de velocidad. "Durante la conducción, es imprescindible mantener la atención en la vía, respetar la señalización y utilizar correctamente los sistemas de seguridad", subraya el organismo.

Revisar el vehículo antes de salir, planificar el viaje con antelación y consultar el estado del tráfico en las redes sociales de la DGT, en los boletines de radio y televisión o llamando al teléfono 011 son algunos de los gestos que pueden marcar la diferencia.

También conviene tener a mano la baliza V16: su uso es obligatorio en caso de incidencia en carretera, ya que permite avisar al resto de conductores a través de los paneles de mensaje variable y los navegadores.