El Defensor del Paciente exige al Gobierno regional que garantice la asistencia ante el plante de horas extra

El plante de médicos de siete hospitales de la Región de Murcia, negándose a realizar horas extra o 'peonadas' desde esta semana como medida de protesta contra el Estatuto Marco que les quiere "imponer" el Ministerio de Sanidad, ha llevado a actuar al Defensor del Paciente, que ha remitido una carta al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y a los responsables de la sanidad murciana exigiendo que se tomen medidas con las que garantizar la atención a los ciudadanos durante el tiempo que dure el conflicto.

La presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, reconoce que los trabajadores que han dado este paso para exigir mejoras "tienen toda la razón", pero cree que la negativa a hacer horas extra o actividad autoconcertada en horario de tardes pone en evidencia una realidad, la situación precaria del sistema sanitario con falta de profesionales para cubrir la asistencia a los ciudadanos.

Flores apunta en su escrito que "no se puede, ni se debe, utilizar a los trabajadores para suplir las carencias de personal", a lo que añade que las 'peonadas' u horas extra que se hacen en el ámbito sanitario "no son una solución, es una utilización de los trabajadores".

Pese a reconocer que los anestesistas, cirujanos y otros especialistas tienen razón en sus reivindicaciones, explica que "su razón junto a la incompetencia del Ejecutivo para afrontarla pone en peligro a los que nada tienen que ver con este conflicto, que siguen pagando lo que ustedes no son capaces de solucionar".

Contratación de más anestesistas

Por ello, el Defensor del Paciente reclama que se garantice de forma inmediata la actividad quirúrgica necesaria, contratando anestesistas, redistribuyendo plantilla o derivando pacientes a centros concertados, "para evitar demoras que supongan riesgo para la salud". Además, quiere que se informe públicamente del número de operaciones suspendidas por esta causa hasta el momento y del plan de contingencia activado para afrontar esta situación, así como que se dé respuesta en no más de 10 días sobre las medidas adoptadas para garantizar el derecho de los pacientes.

Carmen Flores aprovecha para señalar que "compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios".

Radiología del Área I y Área II se suman

Hasta el momento son doce servicios de siete hospitales de la Región de Murcia los que se han sumado al paro de horas extra que se está produciendo en varias comunidades autónomas como medida de protesta contra la inacción del Gobierno central para llegar a un acuerdo, una protesta en la que los profesionales también reclaman la implicación de los gobiernos autonómicos.

En Murcia el comité de huelga ha solicitado una reunión a la Consejería de Salud, sin haber obtenido aún respuesta después de varias semanas.

Hospitales y servicios que ya se han sumado. / L.O.

Día a día el malestar de los especialistas va creciendo y aunque fueron los anestesistas y cirujanos generales del Hospital Reina Sofía de Murcia los que dieron el primer paso, ya se les han sumado otros centros como Arrixaca, Morales Meseguer, Santa Lucía, Lorca, Los Arcos del Mar Menor y Cieza. En este último está planteándose dar el paso Urología.

Algunos han comenzado esta semana, aunque la gran mayoría lo harán desde el lunes 8 de junio y Yecla esperará al mes de julio, tal y como detallan desde el sindicato Avanza Médica Región de Murcia.

El sindicato dice no entender por qué Salud no les cita para un encuentro en el que acercar posturas y que al mismo tiempo se desoigan las recomendaciones de seguridad al paciente y de riesgo para la salud de los profesionales, tanto física como mental. Recuerdan también que exigen derechos de jornada y conciliación con sus familias.

El Sindicato Médico CESM también respalda "firmemente" a los compañeros que han decidido suspender la actividad extraordinaria y voluntaria como consecuencia del hartazgo por unas condiciones laborales que no mejoran y "por unas reivindicaciones profesionales que no son atendidas por parte de las administraciones". El Sindicato Médico apoya esta medida, que ha emanado de los propios profesionales y que se ha extendido ya a distintas comunidades autónomas.

CESM considera que esta iniciativa "es un paso más y una medida de presión añadida a una serie de movilizaciones que iniciaron en enero de 2025 para exigir un estatuto médico que dé respuesta a las necesidades, demandas y reivindicaciones de la profesión".