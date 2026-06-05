Un consejero de Ayuso pone como ejemplo a Murcia para restar importancia al calor en las aulas: «Puede ser fuente de inspiración»

Las altas temperaturas que en las últimas semanas han obligado a suspender clases en varios centros educativos de la Región de Murcia se han colado este jueves en el debate político de la Asamblea de Madrid. El consejero madrileño de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano De Paco, ha recurrido precisamente a Murcia para defender que el calor no debe convertirse en motivo de alarma y ha llegado a afirmar que puede ser incluso una «fuente de inspiración».

Durante su intervención en el Pleno, y en respuesta a las críticas de la oposición por las elevadas temperaturas registradas en colegios e institutos madrileños, De Paco mencionó al escritor archenero Vicente Medina para sostener su argumento.

«Vicente Medina escribió en Murcia con muchísimo calor y escribió Cansera. Léansela y vean como el calor, a lo mejor, es fuente también de inspiración», afirmó el consejero.

De Paco cursó EGB en la Región

El responsable autonómico también recordó su etapa escolar en la Región de Murcia, donde cursó la EGB. «Le puedo asegurar que en Murcia cuando hace calor, hace calor. Y aquí estoy, y aquí estamos, y no pasa absolutamente nada», señaló durante su intervención.

Las declaraciones llegan en un contexto especialmente sensible en Murcia, donde las altas temperaturas registradas durante las últimas semanas han provocado incidencias en varios centros educativos. Familias, sindicatos y equipos directivos han denunciado las dificultades para desarrollar la actividad lectiva en aulas sin sistemas adecuados de climatización, una situación que ha obligado en algunos casos a suspender clases o adoptar medidas extraordinarias.

«Vicente Medina escribió en Murcia con muchísimo calor y escribió Cansera. Léansela y vean como el calor, a lo mejor, es fuente también de inspiración», afirmó

De Paco, además, hizo suya una expresión utilizada recientemente por la consejera madrileña de Educación, Mercedes Zarzalejo, quien ante las quejas por el calor en las aulas defendió que «cuando hace calor, hace calor».

El consejero madrileño añadió una referencia personal para defender la adaptación a las altas temperaturas. «Esta mañana al llevar a mi hija al colegio, ¿sabes lo que he hecho? Ponerle una camiseta de manga corta y pantalón corto, como hemos hecho toda la vida», afirmó.

Asimismo, acusó a la izquierda de situarse «al lado de países en los que la libertad de vestimenta no existe y eso no se podría hacer».

Las palabras del consejero han generado reacciones en redes sociales, especialmente por utilizar el ejemplo de Murcia en un momento en el que la comunidad autónoma también afronta el debate sobre las condiciones térmicas en los centros educativos y las medidas necesarias para garantizar el bienestar de los escolares durante los episodios de calor extremo.