Chelo Romero: "Una normativa medioambiental solo es útil si perseguimos a quien no la cumple"

En el Día del Medio Ambiente, Chelo Romero, directora de Calidad y Medio Ambiente de Eversia, nos señala un problema poco visible para el consumidor pero que genera un gran impacto en el entorno y la industria: la entrada en el mercado nacional de productos que no cumplen con la legislación ambiental vigente.

Desde hace más de un lustro, El Real Decreto 293/2018 prohíbe entregar bolsas de polietileno con un espesor menor a 50 micras, asegurando así que sean reutilizables. Sin embargo, el Registro de Productores de Producto señala que en 2023 se declararon casi 7.500 toneladas de bolsas con esas características.

El Real Decreto 293/2018 prohíbe entregar bolsas de polietileno con un espesor menor a 50 micras. / La Opinión

«¿Cómo es posible que no haya ni una sola sanción? En España, las instituciones son muy claras y exigentes con los materiales, su origen, el gramaje y la densidad de las bolsas que se fabrican aquí», explica Romero. Sin embargo, añade que esos mismos criterios no se aplican con el mismo rigor a productos fabricados en otros continentes que se importan y distribuyen por todo el país. «Esto supone un problema medioambiental sin atajar».

Es aquí donde cobra especial relevancia ReCAIB —Responsabilidad y Compromiso Ambiental en la Industria de Bolsas de Plástico—, la plataforma impulsada por la Asociación Española de Industriales de Plásticos (Anaip) a la que Eversia está adherida desde sus inicios. ReCAIB agrupa a los fabricantes comprometidos con no producir ni importar bolsas que incumplan la legislación y con vigilar activamente el mercado. Eversia, junto a otras empresas referentes, colabora estrechamente con la Dirección General de Consumo de la Región de Murcia en la hoja de ruta 2026, que incluye formación a inspectores sobre el nuevo Reglamento (UE) 2025/40, talleres en más de 35 colegios de la región y campañas de sensibilización para consumidores adultos. Una alianza público-privada que demuestra que cumplir la normativa y hacer pedagogía son las dos caras de la misma moneda.

Estos productos no conformes generan un impacto negativo tanto ambiental como económico, penalizando a las empresas que sí apuestan por la calidad y la sostenibilidad. Para Romero, la solución pasa por reforzar los controles y garantizar condiciones de competencia equitativas. El trabajo desarrollado por ReCAIB junto a la administración regional ha sido reconocido institucionalmente: en marzo de 2026, la por entonces consejera de Empresa Marisa López visitó las nuevas instalaciones de Eversia en Lorquí para conocer de primera mano este modelo de colaboración.

Desde Eversia, la calidad y el respeto al entorno son pilares irrenunciables. Cada producto cumple estrictamente con la normativa, no solo por obligación legal, sino por convicción. «Cuidar el medio ambiente también es defender procesos responsables y transparentes», afirma Romero. En el Día Mundial del Medio Ambiente, este mensaje adquiere especial relevancia: proteger el planeta implica exigir coherencia. Solo con reglas justas, controles efectivos y un tejido industrial comprometido como el que representa Eversia se puede avanzar hacia un modelo verdaderamente sostenible.