Los bomberos forestales vuelven a la calle y denuncian salarios de 1.275 euros en plena escalada del riesgo de incendios

El estruendo de los silbatos y el redoble constante de los tambores acompañaron este viernes una nueva jornada de protesta de los bomberos forestales de la Región de Murcia. Decenas de profesionales se concentraron en la plaza de Santo Domingo y, posteriormente, marcharon hasta las puertas de la Consejería de Medio Ambiente para reclamar mejoras laborales, salariales y organizativas en un servicio que consideran cada vez más tensionado por el aumento de las emergencias y la falta de recursos.

La movilización, convocada por los sindicatos UGT, CCOO, SITRA y USO, supone la quinta gran protesta organizada por el colectivo en los últimos meses. Aunque la convocatoria estaba fijada con anterioridad al incendio declarado esta semana en la sierra de Carrascoy y El Valle, a la altura de Los Garres y San José de la Montaña, el alcance de este siniestro ha reavivado unas reivindicaciones que los trabajadores llevan tiempo trasladando a la Administración regional.

Los bomberos forestales denuncian que afrontan una nueva campaña de incendios "en las mismas condiciones que hace años", según explicó el presidente del comité de empresa y delegado de CCOO, Juan Pedro Cornejo. El representante sindical aseguró que la plantilla continúa sufriendo problemas de conciliación familiar, salarios que apenas superan el Salario Mínimo Interprofesional y una falta de desarrollo efectivo de la Ley de Bomberos Forestales aprobada en noviembre de 2024.

Cornejo recordó que el colectivo está integrado por unas 352 personas y subrayó que sus funciones van mucho más allá de la extinción de incendios. Entre otras actuaciones, participan en inundaciones, terremotos, episodios ambientales en el Mar Menor o emergencias sanitarias. "Estamos para todo", afirmó, lamentando que esa versatilidad y disponibilidad permanente no se vea reflejada en sus condiciones laborales.

El delegado sindical de CCOO, Juan Pedro Cornejo, con el altavoz en la protesta de este viernes de Santo Domingo (Murcia). / Juan Carlos Caval

Una de las principales reclamaciones es la mejora salarial. Los representantes de los trabajadores denuncian que los bomberos forestales perciben alrededor de 1.275 euros mensuales y que el complemento por peligrosidad, penosidad y toxicidad apenas alcanza "un euro al día". Cornejo resumió el malestar del colectivo con una frase que se repitió durante la protesta: "Nos jugamos la vida por un euro al día".

A ello suman la exigencia de revisar los cuadrantes y el sistema de guardias localizadas, que les obliga a permanecer a menos de media hora de su base operativa y dificulta la conciliación familiar. También denuncian que esta situación les priva siempre de disfrutar de vacaciones durante el verano.

"Nos jugamos la vida por un euro al día", uno de los lemas de la jornada

La falta de personal fue otra de las cuestiones más repetidas durante la concentración. El comité de empresa estima que serían necesarios unos 60 efectivos adicionales para garantizar relevos adecuados en las intervenciones y aliviar la carga de trabajo de las brigadas actuales. Según Cornejo, la incorporación de esos profesionales permitiría mejorar la respuesta operativa sin representar un incremento desproporcionado para la Administración.

El reciente incendio de Los Garres estuvo muy presente en las intervenciones de los representantes sindicales. Cornejo recordó que se trata ya del tercer incendio forestal de relevancia registrado en la Región durante este año, tras los episodios de El Castillito y Sierra Espuña, además de otros conatos peligrosos, y defendió que estos sucesos demuestran que los incendios forestales ya no son un fenómeno exclusivamente estival.

Los montes de la Región se han convertido en un "polvorín"

En este sentido, alertó del aumento de los denominados incendios de sexta generación y de la acumulación de combustible vegetal seco en los montes. A su juicio, el fuego declarado esta semana en el entorno de Carrascoy y El Valle evidencia la necesidad de reforzar las labores preventivas durante todo el año. El dirigente sindical insistió en que el colectivo ya había advertido el pasado verano de que los montes regionales se estaban convirtiendo en "un polvorín" y rechazó cualquier acusación de oportunismo. "Esta manifestación estaba convocada antes del incendio", recordó.

La diputada de Podemos María Marín, junto al secretario de Comunicación de Podemos, Víctor Egío. / Juan Carlos Caval

Los representantes de los trabajadores también expresaron su preocupación por el ritmo de las negociaciones con la Consejería. Según explicaron, desde la primera reunión celebrada el pasado 24 de abril únicamente se han producido dos encuentros formales y consideran insuficientes las propuestas planteadas hasta el momento por la Administración. Cornejo señaló que el servicio lleva "12 años sin mejora salarial" y aseguró que la sensación predominante entre la plantilla es de agotamiento. "Estamos todos quemados, el servicio no aguanta más", afirmó.

Calculan que serían necesarios 60 efectivos adicionales para aliviar la carga de trabajo

En términos similares se expresó Pedro González, miembro del comité de empresa y delegado sindical de SITRA, organización mayoritaria en el órgano de representación. González denunció la "dejadez" que, a su juicio, sufre el servicio y afirmó que los salarios permanecen prácticamente congelados desde hace dos décadas.

El representante sindical comparó la situación de Murcia con la de comunidades autónomas vecinas, señalando que los bomberos forestales de territorios como la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha perciben alrededor de 500 euros más al mes realizando funciones similares. También destacó la diferencia de efectivos disponibles, asegurando que la Región cuenta con unos 352 profesionales frente a los cerca de 2.700 de Castilla-La Mancha.

PSOE y Podemos, en la protesta

La protesta contó además con el respaldo de representantes políticos. Entre los asistentes estuvieron cargos orgánicos y diputados del PSOE y de Podemos. El diputado socialista Fernando Moreno defendió que los bomberos forestales plantean "reivindicaciones justas" y criticó al Gobierno regional por, según dijo, mantener deteriorado un servicio esencial para la ciudadanía. El parlamentario vinculó además estas demandas con el riesgo creciente de incendios forestales en una región cuyos montes se encuentran especialmente secos a las puertas del verano.

Diputado socialista Fernando Moreno, en la movilización de este viernes de los bomberos forestales en Murcia. / Juan Carlos Caval

Por su parte, la portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, intervino brevemente ante los manifestantes frente a la Consejería para recordar que su formación ha impulsado diversas iniciativas parlamentarias en defensa del sector que, según aseguró, fueron aprobadas pero nunca ejecutadas. La dirigente defendió un modelo de gestión "100% pública", el reconocimiento efectivo del estatuto básico de los bomberos forestales y el impulso de políticas preventivas adaptadas a las nuevas condiciones climáticas. Durante su intervención cargó duramente contra el Ejecutivo autonómico, llegando a afirmar que "son todos unos sinvergüenzas".

Negociación en curso

Desde el Gobierno regional, por su parte, se insistió en que existe una mesa de negociación abierta con los sindicatos mayoritarios para avanzar hacia un tercer acuerdo laboral. La Administración recordó que los dos convenios anteriores permitieron incrementar plantillas, mejorar salarios y consolidar la estabilidad laboral del colectivo. Asimismo, aseguró que las propuestas sindicales están siendo estudiadas y que el calendario de reuniones continuará en los próximos días.

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El Ejecutivo autonómico expresó su respeto al derecho de manifestación, aunque manifestó no entender la convocatoria de nuevas protestas mientras continúa una negociación formal en marcha. La voluntad del Gobierno, señalaron fuentes regionales, es seguir dialogando "con rigor y lealtad institucional" para alcanzar el mejor acuerdo posible para un colectivo cuya labor consideran esencial para la protección y seguridad de la Región de Murcia.