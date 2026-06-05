Anecoop une innovación y sostenibilidad en su apuesta por el futuro del campo

Desde su fundación, Anecoop no ha parado de crecer y evolucionar hasta consolidarse como referente internacional del cooperativismo agroalimentario. Y lo ha logrado haciendo de la innovación una de sus señas de identidad, con hitos que han marcado su historia como el lanzamiento en 1992 de la sandía Bouquet, la primera sin pepitas que revolucionó el mercado europeo.

Más de tres décadas después, sigue liderando las exportaciones españolas de la categoría, impulsada por su firme compromiso con la excelencia, la diferenciación y una gran capacidad de anticipación y adaptación a la demanda. Las previsiones iniciales en 2026 apuntan a una nueva campaña muy positiva con un volumen de comercialización de alrededor de 120.000 toneladas; cuya producción arrancó en Almería, en abril, y se extiende a Murcia, Alicante, Valencia, Castellón y Sevilla, para finalizar entre agosto y septiembre en Ciudad Real.

La sandía naranja: una propuesta de valor

En 2026 Anecoop vuelve a ser referente de innovación con su apuesta por la sandía de carne naranja: Orange Sunglow. Dulce y llena de sabor, con una textura crujiente y jugosa, esta nueva referencia completa una amplia gama, la más completa del mercado, formada también por la sandía de carne roja y corteza rayada, en formato estándar o mini; la de carne amarilla; y la roja de piel verde oscura-negra, todas ellas disponibles en cultivo convencional y también ecológico, bajo la marca Bio Bouquet.

El valor social de las sandías sin pepitas Bouquet

La campaña Raciones de Vida para el Campo, enmarcada en el plan estratégico de promoción de la sandía sin pepitas Bouquet de Anecoop, mantiene el claim «Cada cosa a su tiempo», incidiendo en la temporalidad de esta fruta para consumir y disfrutar en el periodo estival. Una campaña que apela a un consumidor cada vez más consciente, destacando que su elección contribuye a sostener la agricultura española, apoyar al campo, fomentar el relevo generacional, impulsar la economía rural y reforzar la sostenibilidad.

Compromiso con la sostenibilidad medioambiental

El desarrollo de la campaña de la sandía coincide con la celebración del Día Mundal del Medio Ambiente que, en 2026, se centra en impulsar la acción colectiva en la lucha contra el cambio climático. Un desafío con el que Anecoop está totalmente alineada y que se materializa en el desarrollo de otro proyecto pionero: el Observatorio de Sostenibilidad de Anecoop, que explora las diversas dimensiones de la sostenibilidad en un sector tan vulnerable como el hortofrutícola. Esta iniciativa se centra en el análisis de datos, orientando la toma de decisiones y la implementación de acciones reales en eficiencia energética, minimización de residuos, desperdicio alimentario, descarbonización de la economía y del consumo, economía circular, trazabilidad ambiental y optimización del uso del agua.

El objetivo: forjar el camino hacia un futuro agrícola más equitativo, respetuoso con el entorno, sostenible, innovador y lleno de oportunidades.