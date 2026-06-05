De 650 a 1.400 euros por una semana en la playa: así está el alquiler para las vacaciones más caras de la historia este verano en la Región de Murcia

Sube el precio de la gasolina, sube la cesta de la compra, suben las hipotecas, la luz, los restaurantes y hasta una simple escapada de fin de semana. Y las vacaciones de verano, claro, no iban a ser menos. De hecho, este año serán las más caras de la historia al menos para aquellos que decidan descansar y disfrutar de ellas en la playa. Disfrutar de una semana de agosto en un piso o en un apartamento turístico en primera línea será un 8% más caro que el pasado año hasta alcanzar en algunas zonas los 1.400 euros o, lo que es lo mismo, 200 por día.

Todo depende, claro está, de la zona en la que uno tenga, primero, la suerte de encontrar alojamiento; segundo, de con cuánta antelación se reserve (muchos ya optan por la fórmula de hacerlo de un año para otro si les ha convencido la zona y el alojamiento); y tercero, la posibilidad que tenga el turista -tanto murciano, nacional como extranjero- de rascarse el bolsillo en mayor o menor medida para hacer frente al pago.

Así, alquilar una vivienda vacacional en la costa regional este verano tendrá un coste medio de 919 euros a la semana, según los datos del nuevo informe sobre los precios del alquiler semanal en las principales zonas de costa del país elaborado por el grupo Tecnitasa.

Una cifra que año tras año sigue aumentando pese a seguir todavía lejos de los que se dan en las ubicaciones más demandadas y caras de España y que están solo al alcance de los que tienen un mayor poder adquisitivo. Los 919 euros semanales en la Región siguen suponiendo 434 euros menos que los que se dan en la media nacional, que durante el mes más reclamado para los turistas durante este 2026 se situará en 1.353 euros.

La subida "confirma que el mercado vacacional continúa al alza, aunque lo hace en un escenario de mayor moderación en el crecimiento medio nacional respecto al ejercicio anterior", explican desde la empresa de valoración y consultoría inmobiliaria.

Tecnitasa sitúa a Murcia entre las regiones con mayores incrementos anuales pese a mantenerse por debajo de la media nacional

El informe apunta que la Región de Murcia entra en el tramo de mayores incrementos de un año a año (junto a Granada, Castellón, Cádiz, Alicante, Valencia y Tarragona) pese a seguir manteniéndose por debajo de la media nacional en precio medio semanal.

En la Comunidad, vuelve a repetir como la zona más cara el Paseo de las Delicias de Águilas: si el año pasado -siempre según el estudio- había que desembolsar unos 1.320 euros por un apartamento 'estándar' de unos 90 metros cuadrados en esta zona de la localidad aguileña, este año el precio se incrementa en 80 euros hasta alcanzar ya los 1.400 euros. A pesar de la disparatada cantidad que se menciona en el informe, la de Las Delicias no representa la subida más alta de un año para otro.

La mayor subida, en La Manga

En este caso, la 'palma' se la lleva La Manga: un apartamento de 70 metros cuadrados entre Puerto Bello y Eurovosa (entre el kilómetro 2 y el 5-6 de forma aproximada) ya asciende hasta los 1.100 euros (100 más que el pasado año). Por contra, los expertos de Tecnitasa apuntan de nuevo que el lugar más barato de la Región de Murcia para veranear a escasos metros de la orilla es la Playa de la Colonia de Águilas, donde se podrían encontrar pisos de 90 metros cuadrados por 650 euros (50 euros más que el año pasado).

Continuando con otras zonas de la localidad costera -donde buena parte de los habitantes de Lorca eligen la localidad vecina para pasar sus días de descanso- en Los Collados se tiene que pagar ya 925 euros (+75 euros), en la Isla del Fraile unos 800 (+80 euros) y en Calabardina 700 (+50).

Alquiler semanal en agosto en primera línea de playa Calabardina (Águilas) : 700 euros en un piso de 90 m²

: 700 euros en un piso de 90 m² Playa de la Colonia (Águilas) : 650 euros en un piso de 90 m²

: 650 euros en un piso de 90 m² Isla del Fraile (Águilas) : 800 euros en un piso de 115 m²

: 800 euros en un piso de 115 m² Urbanización Los Collados (Águilas) : 925 euros en un apartamento de 65 m²

: 925 euros en un apartamento de 65 m² Paseo de las Delicias (Águilas) : 1.400 euros en un apartamento de 90 m²

: 1.400 euros en un apartamento de 90 m² La Manga (entre Puerto Bello y Eurovosa) : 1.100 euros en un apartamento de 70 m²

: 1.100 euros en un apartamento de 70 m² Puerto de Mazarrón : 1.025 euros en un apartamento de 75 m²

: 1.025 euros en un apartamento de 75 m² Santiago de la Ribera (San Javier) : 750 euros en un apartamento de 70 m²

: 750 euros en un apartamento de 70 m² Lo Pagán (San Pedro del Pinatar): 750 euros en un apartamento de 70 m²

Si los veraneantes optan este año por las playas del Puerto de Mazarrón, un apartamento de 75 metros cuadrados ya sale por 1.025 euros (75 euros más que en 2025). Incluso en destinos tradicionalmente más asequibles, como Santiago de la Ribera (San Javier) o Lo Pagán (San Pedro del Pinatar), a orillas del Mar Menor, se acercan ya a los 750 euros semanales en La Puntica y Villananitos en plena temporada alta.

Lugares más caros y baratos para alquiler vacacional en zona de playa en todo el país. / Tecnitasa

Subida "más contenida" este año

"El mercado del alquiler vacacional en costa sigue mostrando una fuerte sensibilidad a la ubicación, la superficie, la tipología del inmueble y la cercanía real a la playa. Los datos de este año reflejan que la presión sobre los precios continúa, pero también apuntan a una cierta normalización del ritmo de crecimiento. No estamos viendo, con carácter general, los repuntes de mayor intensidad registrados en ejercicios anteriores, sino una subida más contenida en el promedio nacional", afirma Fernando García Marcos, director técnico de Grupo Tecnitasa.

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En las ubicaciones más exclusivas, con mayor demanda turística y una oferta más limitada, los precios siguen alcanzando niveles elevados. El importe más alto del informe vuelve a localizarse en Puerto Banús, en Marbella (Málaga), donde un piso de 110 metros cuadrados alcanza los 3.800 euros semanales. Mientras que el precio más bajo, expone Tecnitasa, se localiza en Playa Murallón, en Tapia de Casariego (Asturias), donde un apartamento de 55 metros cuadrados alcanza los 560 euros semanales.