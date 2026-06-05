Más de 14.300 viviendas y apartamentos turísticos ya están inscritos en la Región de Murcia

¿Cómo se regulan los pisos turísticos una vez que el Tribunal Supremo decidía hace unas semanas tumbar el registro único del Gobierno nacional? Para aquellos propietarios que estén a expensas de posibles altas, bajas, renovaciones o modificaciones, hay que decir que no existe un vacío legal, ya que las normas de las comunidades autónomas y los ayuntamientos siguen en vigor. Según los últimos datos de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, en la Región de Murcia se contabilizarían 11.692 viviendas de uso turístico y otros 2.657 apartamentos turísticos.

La Comunidad mantiene abierto el procedimiento oficial a través de la Sede Electrónica para tramitar el alta, baja o modificación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT), un requisito obligatorio gestionado por el Instituto de Turismo de la Región (Itrem) para todos los propietarios que quieran alquilar inmuebles con fines vacacionales de forma legal.

El Gobierno regional aplaudió la decisión judicial de declarar nulo el real decreto del Ejecutivo que "pretendía imponer un registro único estatal de arrendamientos de corta duración y viviendas de uso turístico" tras el recurso presentado porque "invadía competencias" y generaba "duplicidad administrativa" respecto a lo que ya venían haciendo desde la Administración autonómica.

El Gobierno regional celebra la decisión judicial al considerar que el registro único invadía competencias autonómicas y duplicaba trámites

El Ejecutivo regional defendió igualmente que la Comunidad ya disponía de "instrumentos propios de control, inspección y registro de viviendas de uso turístico, plenamente operativos y adaptados a la realidad territorial y turística de la Región, "por lo que la creación de un registro estatal único suponía "una carga burocrática innecesaria tanto para propietarios como para administraciones públicas".

Cómo realizar la inscripción

Para iniciar la actividad, el propietario debe presentar una declaración responsable ante la sede electrónica de la Comunidad Autónoma. La documentación principal incluye el modelo oficial P-1890 debidamente cumplimentado y firmado y un listado con los datos de la vivienda, referencia catastral y capacidad de alojamiento. El trámite puede realizarse de forma telemática o presencial y está disponible durante todo el año. Además, la Región de Murcia mantiene una bonificación del 100% en la tasa para quienes inician por primera vez esta actividad turística.

La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal obliga a contar con el permiso expreso de la comunidad de vecinos

Una vez registrada la vivienda turística, los titulares deben cumplir varias obligaciones legales, entre ellas exhibir el distintivo oficial de vivienda turística, disponer de hojas oficiales de reclamaciones y mantener las condiciones declaradas durante toda la actividad. También deben comunicar cualquier modificación relevante, cambio de titularidad o cese de actividad mediante el mismo procedimiento administrativo.

Cabe recordar además que la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal establece que, para poner en marcha un alquiler vacacional en un edificio sometido a este régimen, el propietario deberá obtener antes la aprobación expresa de la comunidad. Cumplir con la normativa turística autonómica o municipal ya no es suficiente. El permiso de los vecinos es ahora imprescindible.

"Modelos complementarios"

Desde la Comunidad recuerdan asimismo que las viviendas de uso turístico desempeñan "un papel fundamental" como complemento de la planta alojativa tradicional, especialmente en periodos de alta ocupación como la temporada de verano, las fiestas populares, festivales y manifestaciones culturales que se celebran en la Región de Murcia.

Este tipo de alojamiento "resulta especialmente importante en pequeños municipios y destinos rurales que no cuentan con una oferta hotelera tradicional suficiente, permitiendo que los turistas puedan pernoctar en estos territorios y que el impacto económico de la actividad turística permanezca en los municipios".

El Gobierno regional destaca igualmente que el perfil del turista que opta por una vivienda de uso turístico responde a "motivaciones distintas" al del visitante que se aloja en establecimientos hoteleros tradicionales, por lo que "ambos modelos son complementarios y contribuyen conjuntamente al fortalecimiento del sector turístico regional".