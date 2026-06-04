Ayala pasa a la ofensiva en su primera sesión de control: "Aquí se mira para otro lado cuando la corrupción pudre al PSOE"

No había tomado posesión y la oposición ya estaba pidiendo que no aceptara el cargo. PSOE y Podemos señalan que Isabel Ayala, nueva consejera de Salud, era directora gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS) cuando se desarrolló la trama de las prótesis caducadas en la Región de Murcia, por la que ya se han practicado once detenciones y todo apunta a un fraude millonario.

Este jueves, la sustituta de Juan José Pedreño se enfrentaba a su primera sesión de control al Gobierno en la Asamblea Regional, preparada para responder a dos preguntas sobre la trama. Además de defenderse, como ya venía haciendo la Consejería, Ayala pasó al ataque: "Aquí se mira para otro lado cuando la corrupción pudre al Partido Socialista y vienen a dar lecciones con una hipocresía increíble".

Insistió en que "ningún episodio clínico analizado por el SMS es compatible con la implantación de prótesis caducadas"

De hecho, echó en cara al PSOE que decidiera presentarse oficialmente ante el tribunal para intervenir como parte en un procedimiento judicial. "En causas de corrupción que rodean al presidente Sánchez no se personan", recalcó.

La responsable de Salud pidió a la oposición de izquierdas que "no jueguen con la población", actúen "con responsabilidad" y eviten "generar alarma", puesto que "ningún episodio clínico analizado por el SMS es compatible con la implantación de prótesis caducadas".

Ayala subrayó que fue el Servicio de Inspección del SMS quien dio la voz de alarma y denunció la trama a las autoridades, siendo un "actor decisivo" para que se iniciara la investigación. "Aquí no se miente", aseguró, al tiempo que exigió que "dejen a la Fiscalía y al juez" trabajar.

Ayala se comprometió a crear lo antes posible un Registro Regional de Prótesis Implantables "como elemento fundamental en la trazabilidad"

La consejera denunció una "clara evidencia" de que la oposición quiere "sacar rédito político" de la crisis, pero insistió en que "la salud de los ciudadanos está garantizada" y que la trama responde a una "supuesta manipulación de los partes quirúrgicos de los implantes para incrementar su facturación". Es decir, se trataría solamente de un "fraude económico en adquisición y facturación" de las prótesis.

Ayala se comprometió a crear lo antes posible un Registro Regional de Prótesis Implantables "como elemento fundamental en la trazabilidad" y avanzó que la Consejería tomará las "acciones necesarias para recuperar todo el dinero defraudado".

"Consejera zombi"

Palabras vacías para la socialista Marisol Sánchez. "Solo ha venido a la Asamblea Regional a mentir e intentar tapar en sede parlamentaria el escándalo respecto a la trama de las prótesis caducadas", le dijo, aseverando que hay tres mentiras que han quedado al descubierto: la primera, atribuir a una auditoría interna de la Consejería la detección del fraude. "No fue la Administración quien descubrió los hechos y los puso en conocimiento de la Fiscalía. Fue una trabajadora de un centro sanitario quien, de forma anónima, denunció la situación", detalló. La segunda mentira, según el PSOE, fue presentar el caso como un fraude puntual y exclusivamente económico. "Las investigaciones de la UDEF apuntan a una trama sanitaria sostenida en el tiempo y a años de fraude estructural dentro del SMS", destacó. La tercera falsedad fue asegurar que los controles internos funcionaron correctamente. "Si los controles funcionaban, ¿cómo es posible que durante más de siete años nadie detectara lo que estaba ocurriendo?", se preguntó.

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"Sus derivaciones a la sanidad privada son la tapadera de un fraude a gran escala del que solo estamos viendo la punta del iceberg. Es corrupción sistemática. Una corrupción que se produjo cuando usted era directora del SMS y que hoy sabemos que cuesta vidas", indicó la portavoz de Podemos en la Cámara, María Marín. La diputada reprochó a Ayala que haya asegurado que "no hay ningún paciente con prótesis caducadas", a pesar de que el informe de la Policía Nacional constatara que al menos dos pacientes fueron operados con ellas. Incluso, tildó a la nueva responsable de "consejera zombi": "Usted ha sido la máxima responsable, y su cargo de consejera nace ya sin ninguna autoridad. Debería haber dimitido de la mano del señor Pedreño".