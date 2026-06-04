Un total de 81 playas de la Región de Murcia estarán vigiladas este verano por el Plan Copla

El operativo del Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la Mar de la Región de Murcia (Plan Copla) reforzará este verano la seguridad de los bañistas en 81 playas repartidas por los ocho municipios costeros de la Comunidad Autónoma. El dispositivo cubrirá los cerca de 250 kilómetros de litoral regional, desde El Mojón, en el límite con la provincia de Alicante, hasta Cala Reona, en Cartagena, junto a la frontera con Almería.

El plan contempla la instalación de puestos de vigilancia y salvamento en 140 puntos distribuidos por las playas de Águilas, Lorca, Mazarrón, Cartagena, La Unión, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar. Para ello, se desplegarán cerca de 300 profesionales entre socorristas, patrones de embarcaciones, personal sanitario y coordinadores.

Aunque el Plan Copla permanece activo durante todo el año, el dispositivo se refuerza durante la temporada estival. El periodo de riesgo alto se extiende del 1 de julio al 31 de agosto, mientras que junio y septiembre están considerados meses de riesgo medio. El resto del año se mantiene el nivel de riesgo bajo.

La Comunidad Autónoma destinará este año 725.000 euros al desarrollo del operativo. Además, invertirá otros 188.113 euros en Cruz Roja Española para garantizar el funcionamiento de las embarcaciones de rescate con bases permanentes en San Pedro del Pinatar, Cartagena, Mazarrón y Águilas.

Durante la pasada campaña, el Plan Copla realizó un total de 35.508 intervenciones. De ellas, 23.743 no estuvieron relacionadas con emergencias, sino con labores de información y asistencia social, como ayudar a personas con movilidad reducida a acceder a la playa o al agua, así como colaborar en la localización de personas extraviadas.

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Estos datos han sido presentados este jueves por la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital y portavoz del Gobierno regional, Marisa López Aragón, tras la celebración del Consejo de Gobierno.