Revuelo en la PAU por las dudas y posterior aclaración en una pregunta de Matemáticas Aplicadas

El examen de Matemáticas Aplicadas en la prueba de acceso a la universidad (PAU) de la Región de Murcia ha generado polémica entre los alumnos debido a una pregunta que la mayoría consideró que no estaba bien expresada. Las dudas que surgieron este miércoles durante la realización de la prueba y el malestar expresado por numerosos estudiantes que se estaban examinando, llevó a los organizadores a tener que realizar una aclaración sobre la marcha que se envió de forma inmediata a las doce sedes en las que se celebra la PAU estos días.

Lo que llevó a los alumnos a alterarse más es que la duda hacía referencia precisamente en una de las preguntas obligatorias, ya que de haber sido en las optativas podrían haber elegido otra y haber desechado la cuestión cuyo enunciado no quedaba claro.

La pregunta en cuestión que ha llevado a numerosos alumnos a presentar quejas y reclamaciones ante los organizadores de la PAU en la Región de Murcia hacía referencia a un problema que debían resolver y en el que se planteaba que dos amigas iban a celebrar el fin de las pruebas de acceso a la universidad realizando un viaje en interrail a Italia, lo que llevaba a los examinadores a preguntar por las rutas que podían elegir para realizar el trayecto.

El coordinador de la PAU, Joaquín Lomba, explica a La Opinión que la forma en la que se redactó el enunciado de la primera pregunta de Matemáticas Aplicadas generó dudas entre los alumnos, "lo que llevó a que realizáramos una aclaración sobre el texto que se mandó a todas las sedes para que se distribuyera rápidamente" y quedara solventado.

Lomba reconoce que han recibido quejas y reclamaciones por esta cuestión, pero considera que se aclararon rápidamente las dudas mientras que los alumnos podían seguir completando el resto de la prueba.

Último día de la PAU

Este jueves se celebra en la Región de Murcia la última jornada de la PAU de 2026 en la fase de junio, tras los exámenes realizados durante el martes y el miércoles. Los estudiantes han comenzado con Biología, que en esta edición se ha adelantado de hora respecto a años anteriores y se ha realizado el primero del día. "Lo hemos adelantado al considerar que Biología es una materia muy densa en la que los alumnos realizan un gran esfuerzo", señala el organizador de las pruebas en la comunidad. Además de Biología, también se han realizado a primera hora de este jueves los exámenes de Diseño, Empresa y Coro.

A segunda hora de la mañana ha sido el turno de Química, Griego, Historia de la Música y Técnicas de Expresión, mientras que el turno de tarde se ha reservado para hacer los exámenes de coincidencias.

Este año han sido un total de 7.841 estudiantes los que se han matriculado en la fase general de las pruebas de acceso a la universidad, a los que el miércoles se sumaron otros 1.018 procedentes de formación profesional y de convocatorias anteriores para examinarse de la fase voluntaria, con el objetivo de subir su nota de acceso.

Además, entre todos los matriculados, 661 estudiantes cuentan con adaptaciones especiales para la realización de las pruebas, lo que supone un incremento sostenido en el apoyo a la diversidad.

Según el calendario, el 10 de junio se publicarán las notas provisionales, tras lo que se dejará hasta el 12 de junio como plazo para presentar reclamaciones.