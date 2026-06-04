La Región de Murcia denuncia ante el Supremo que la regularización de inmigrantes vulnera su autonomía financiera

Como ya anunció, el Gobierno regional ha acordado interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto del Gobierno de España que regula el procedimiento extraordinario de regularización de inmigrantes.

La portavoz del Ejecutivo murciano, Marisa López Aragón, explicó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el Gobierno de Fernando López Miras considera que "esta norma afecta directamente a sus competencias autonómicas", puesto que no existe "ni financiación suficiente ni mecanismos reales de coordinación con las comunidades autónomas".

"No se pueden tomar ese tipo de decisiones desde Madrid, sin diálogo con las comunidades autónomas, que somos las que vamos a recibir el impacto directo de esa regularización", manifestó López Aragón, asegurando que el real decreto "ha generado una gran desorganización y un caos a todos los servicios municipales y autonómicos". "Sin diálogo y sin financiación no podemos aceptar este proceso", subrayó.

Creen que la medida puede generar inseguridad jurídica y efectos negativos para el mercado laboral

El Ejecutivo regional considera que la medida vulnera del principio de autonomía financiera, pues ampliar el acceso a autorizaciones de residencia conlleva un incremento del número de personas potencialmente destinatarias de prestaciones, cuya gestión corresponde a la Comunidad, sin que se haya previsto un incremento de financiación que permita cubrir ese aumento del gasto.

Asimismo, considera que vulnera el principio de lealtad institucional y que va en contra de la Directiva de la Unión Europea que reserva la regularización a supuestos excepcionales debidamente motivados y limitados.

Otro motivo es que su aplicación puede generar inseguridad jurídica y efectos negativos para el mercado laboral y para las empresas de la Región, especialmente en los casos vinculados a autorizaciones de residencia por arraigo. En concreto, se considera que la normativa no garantiza mecanismos claros de información a los empleadores afectados y podría derivar en sanciones o responsabilidades para empresas que contrataron o actuaron conforme a la legalidad y de buena fe.