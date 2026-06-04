Política
La Región de Murcia denuncia ante el Supremo que la regularización de inmigrantes vulnera su autonomía financiera
Considera que ampliar el acceso a autorizaciones de residencia conlleva un incremento del número de destinatarios de prestaciones, cuya gestión le corresponde: "Sin diálogo y sin financiación no podemos aceptar este proceso"
Como ya anunció, el Gobierno regional ha acordado interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto del Gobierno de España que regula el procedimiento extraordinario de regularización de inmigrantes.
La portavoz del Ejecutivo murciano, Marisa López Aragón, explicó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el Gobierno de Fernando López Miras considera que "esta norma afecta directamente a sus competencias autonómicas", puesto que no existe "ni financiación suficiente ni mecanismos reales de coordinación con las comunidades autónomas".
"No se pueden tomar ese tipo de decisiones desde Madrid, sin diálogo con las comunidades autónomas, que somos las que vamos a recibir el impacto directo de esa regularización", manifestó López Aragón, asegurando que el real decreto "ha generado una gran desorganización y un caos a todos los servicios municipales y autonómicos". "Sin diálogo y sin financiación no podemos aceptar este proceso", subrayó.
Creen que la medida puede generar inseguridad jurídica y efectos negativos para el mercado laboral
El Ejecutivo regional considera que la medida vulnera del principio de autonomía financiera, pues ampliar el acceso a autorizaciones de residencia conlleva un incremento del número de personas potencialmente destinatarias de prestaciones, cuya gestión corresponde a la Comunidad, sin que se haya previsto un incremento de financiación que permita cubrir ese aumento del gasto.
Asimismo, considera que vulnera el principio de lealtad institucional y que va en contra de la Directiva de la Unión Europea que reserva la regularización a supuestos excepcionales debidamente motivados y limitados.
Otro motivo es que su aplicación puede generar inseguridad jurídica y efectos negativos para el mercado laboral y para las empresas de la Región, especialmente en los casos vinculados a autorizaciones de residencia por arraigo. En concreto, se considera que la normativa no garantiza mecanismos claros de información a los empleadores afectados y podría derivar en sanciones o responsabilidades para empresas que contrataron o actuaron conforme a la legalidad y de buena fe.
- Un incendio forestal en Los Garres y Lages moviliza a Bomberos Murcia y obliga a solicitar medios aéreos
- En directo: ElPozo Murcia-Jaén Paraíso Interior
- EN DIRECTO | Estabilizado el incendio de El Valle-Carrascoy más de 24 horas después de su origen
- Alejandro Pérez, médico en el Hospital Lorenzo Guirao de Cieza, denuncia irregularidades en los cribados del cáncer: 'Algunos pacientes sabemos que van a morir desde el momento que les diagnosticamos
- La última hora del incendio en El Valle-Carrascoy, en directo
- Una moción de censura que acabará en los tribunales
- En directo: Movistar Inter-Jimbee Cartagena
- José Abellán descubre algo inesperado en el corazón de un paciente joven y lanza un aviso: 'Os la jugáis