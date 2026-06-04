La Región de Murcia registra 43 fallecimientos en el último año por temperaturas extremas

En el último año un total de 43 murcianos han fallecido por causas relacionadas con temperaturas extremas, ya haya sido por exceso de calor o por bajadas considerables de los termómetros. Así queda recogido en la última actualización que ha realizado el Ministerio de Sanidad sobre las cifras que maneja el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) y que también deja patente que a nivel nacional el mes de mayo de 2026 ha marcado un máximo histórico en mortalidad asociada al calor, con un total de 101 defunciones.

En la Región de Murcia no se registraron muertes asociadas al calor el pasado mes de mayo, pero sí hay un global de 43 fallecimientos en el último año atribuibles al exceso o defecto de temperatura, la gran parte de ellas concentradas en agosto de 2025 (16), así como en enero de este año 2026 (14 defunciones).

Según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria, mayo de 2026 ha registrado 101 defunciones atribuibles a las altas temperaturas, la cifra más elevada para este mes desde el inicio de la serie. Este dato multiplica por 3,6 la media de fallecimientos asociados al calor registrada en los meses de mayo de la última década, lo que pone de relieve el importante impacto sanitario que pueden tener los episodios de calor incluso antes del inicio del verano.

Analizando el histórico, el sistema MoMo estima 27.564 muertes atribuibles a las altas temperaturas entre 2015 y 2025. El año 2022 fue el de mayor impacto, con 4.789 fallecimientos, seguido de 2025, con 3.832.

Los especialistas destacan que el riesgo de mortalidad aumenta entre un 9,1% y un 10,7% por cada grado que la temperatura supera el umbral de riesgo para la salud y los datos más recientes ponen de manifiesto la necesidad de reforzar las medidas de prevención frente al calor.

El Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud 2026, con el objetivo principal de reducir la morbilidad y la mortalidad asociadas a las olas de calor de impacto epidemiológico. Como novedad técnica, el plan actualiza determinados umbrales de temperatura tras una revisión exhaustiva de las series históricas de mortalidad y calor en España, incorporando nuevos criterios metodológicos.

Para esta campaña, los umbrales de impacto en salud se han determinado mediante un análisis estadístico de la asociación entre series temporales de mortalidad por causas naturales y temperaturas máximas diarias. La serie temporal empleada para este cálculo incluye todos los casos diarios registrados entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2023. Siguiendo criterios de rigor científico, se han descartado los años 2020 y 2021 del análisis por presentar anomalías significativas de mortalidad probablemente relacionadas con la pandemia de COVID-19, lo que habría distorsionado la identificación de los umbrales de calor reales.

Recomendaciones ante episodios de calor Beber agua con frecuencia, aunque no se sienta sed.

Evitar bebidas con cafeína, alcohol o exceso de azúcar.

Permanecer en lugares frescos o climatizados y reducir la actividad física en las horas centrales del día.

Mantener las medicinas en lugares frescos para evitar que el calor altere su composición.

182 zonas de meteosalud

El Plan se estructura en 182 zonas de meteosalud, definidas según áreas con climatologías similares de Fenómenos Meteorológicos Adversos (FMA) establecidas por la Aemet. Esta desagregación territorial, instaurada plenamente en 2024, permite que las alertas se ajusten a la vulnerabilidad específica de cada población local.

En aquellos casos donde las zonas presentaban una falta de datos superior al 10%, se han utilizado 'zonas espejo' para asignar el percentil provincial correspondiente, garantizando una cobertura total del territorio nacional. Ejemplos de esto son la Sierra de Tramontana (Baleares), que utiliza la zona norte de Mallorca como espejo, o el Condado de Treviño (Burgos), que se apoya en la Llanada Alavesa.

En esta medición se reserva las temperaturas más altas a zonas andaluzas (que van de los 27,1 grados del Estrecho o los 30,6 de Sol y Guadalhorce a los 41,3 de la campiña cordobesa o los 41,5 de la sevillana, el más alto de toda España), y extremeñas (41,3 en Vegas del Guadiana). En Castilla-La Mancha, el tope más alto lo tiene el área La Mancha de Ciudad Real (40,1 grados); en Aragón, el Bajo Aragón de Teruel (39,7); en Madrid, la parte Sur, Vegas y Oeste (39,2); en Galicia, que presenta mucha variabilidad, en el sur de Ourense (38,6); en Murcia, Vega del Segura (38,2) y, en la Comunidad Valenciana, en el interior de Valencia (38).

Mientras, en Castilla y León, el umbral máximo está en la Meseta de Soria (37,7), los mismos que en la Depresión central de Lleida; en Baleares, en el interior de Mallorca (37); en Navarra, en la Ribera del Ebro (36,9), que en la Ribera del Ebro riojana desciende a 35,2. En Canarias, se sitúa en La Gomera (32,2). Los umbrales más bajos, por su parte, se localizan en el litoral oriental asturiano y de Gipuzkoa (25,7), un grado menos que en el litoral cántabro (26,7).

Los niveles se identifican por colores:

• Nivel 0 (Verde): Ausencia de riesgo.

• Nivel 1 (Amarillo): Bajo riesgo.

• Nivel 2 (Naranja): Riesgo medio.

• Nivel 3 (Rojo): Alto riesgo.

El periodo de activación general del Plan comprende desde el 13 de mayo hasta el 30 de septiembre. No obstante, se mantiene un criterio de flexibilidad que permite el seguimiento desde el 1 de mayo y hasta el 15 de octubre, permitiendo monitorizar episodios inusuales de calor fuera del verano central.

El impacto de las temperaturas extremas se concentra fundamentalmente en los mayores de 75 años, pero también afecta de forma crítica a lactantes, menores de 4 años, mujeres gestantes y personas con enfermedades crónicas (cardiovasculares, respiratorias o mentales).