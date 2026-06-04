La Región encuentra nuevas formas de crecer desde la sostenibilidad empresarial

Una forma más sostenible, innovadora y competitiva de hacer empresa es posible, y este martes quedó más que patente durante la celebración de la tercera edición del evento Circularmente, organizado por la Consejería de Empresa, a través del Instituto de Fomento (Info), y la Enterprise Europe Network, en colaboración con EU Green Week, el Centro Tecnológico De la Energía Y del Medio Ambiente (Cetenma), la Fundación Isaac Peral y la Asociación Española de Normalización.

La jornada, celebrada en el Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia, se convirtió en un espacio en el que compartir conocimiento, descubrir nuevas oportunidades y conectar con quienes ya están incorporando la economía circular a su estrategia empresarial. «Porque el cambio ya está en marcha. Y las empresas que se adelantan son las que marcarán el ritmo de los próximos años», afirma la organización.

41 expositores comparten ideas y casos reales durante la celebración del evento / La Opinión

La inauguración de la jornada corrió a cargo de Luis Alberto Marín, consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, quien destacó que «la sostenibilidad ya no es una conversación de futuro para nuestras empresas, sino una condición para competir, vender, financiarse y formar parte de las grandes cadenas de valor europeas. El objetivo del Gobierno regional es que ninguna pyme se quede sola ante un cambio regulatorio que ya está llamando a la puerta».

El consejero aprovechó el marco del evento Circularmente para presentar el programa ‘Empresa Sostenible 2030’, una hoja de ruta para acompañar al tejido empresarial regional en la adaptación a los nuevos requisitos europeos de sostenibilidad, circularidad y descarbonización.

Una iniciativa que contempla 33 actuaciones que se desplegarán progresivamente entre 2026 y 2030 para que la sostenibilidad deje de ser una obligación percibida como carga y se convierta en una palanca real de competitividad.

41 expositores comparten ideas y casos reales durante la celebración del evento. / La Opinión

La jornada comenzó con una charla inspiradora ofrecida por Vojtech Vosecky, una de las voces más influyentes de la economía circular en Europa, quien denunció que como sociedad «estamos a mitad de camino de la carbono neutralidad, y no podemos volver hacia atrás, tenemos que seguir avanzando». El reconocido por The Circular Economist como LinkedIn’s #1 Green Creator 2024 también destacó que «estamos sufriendo las consecuencias de un modelo que toma, fabrica y malgasta», «el reciclaje es la ‘mejor-peor’ opción que tenemos», «la circularidad es el core del negocio» y «la sostenibilidad tiene que ir dejando paso a la regeneración».

Tras él, Maria Luisa López Molina, técnico de Iniciativas Europeas y Sotenibilidad del Info, presentó los detalles técnicos del programa ‘Empresa Sostenible 2030, repleto de novedades para movilizar inversión, innovación y colaboración, y convertir los retos de 2026 en una oportunidad competitiva para las pymes. El programa actúa sobre seis ámbitos temáticos a través de seis ejes de actuación. El Info ofrecerá información, capacitación, herramientas, financiación, innovación abierta y actuaciones de cooperación. Las empresas podrán acceder por cualquier punto del recorrido.

Sobre estas iniciativas, el programa añade cuatro proyectos singulares de mayor envergadura y una infraestructura horizontal que da continuidad y alcance al contenido.

Entre los temas abordados durante el evento destacan el nuevo marco europeo, que está impulsando el ecodiseño como eje de transformación empresarial, o el paquete europeo de simplificación normativa, que revisa diversas obligaciones de sostenibilidad empresarial y está redefiniendo las obligaciones de reporting de sostenibilidad para pymes y grandes empresas (Ómnibus), así como el Reglamento sobre los envases y residuos de envases.

Sesiones de elevator pitch / La Opinión

La jornada también contó con breves presentaciones de resultados y soluciones de I+D+i por parte de las entidades y empresas participantes, así como estudiantes y egresados de las universidades regionales y centros de estudios superiores.