La Región encuentra nuevas formas de crecer desde la sostenibilidad empresarial
La Consejería de Empresa celebra la tercera edición de Circularmente, un espacio para compartir conocimiento, descubrir nuevas oportunidades y conectar con quienes ya están incorporando la economía circular a su estrategia de negocio
Una forma más sostenible, innovadora y competitiva de hacer empresa es posible, y este martes quedó más que patente durante la celebración de la tercera edición del evento Circularmente, organizado por la Consejería de Empresa, a través del Instituto de Fomento (Info), y la Enterprise Europe Network, en colaboración con EU Green Week, el Centro Tecnológico De la Energía Y del Medio Ambiente (Cetenma), la Fundación Isaac Peral y la Asociación Española de Normalización.
La jornada, celebrada en el Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia, se convirtió en un espacio en el que compartir conocimiento, descubrir nuevas oportunidades y conectar con quienes ya están incorporando la economía circular a su estrategia empresarial. «Porque el cambio ya está en marcha. Y las empresas que se adelantan son las que marcarán el ritmo de los próximos años», afirma la organización.
La inauguración de la jornada corrió a cargo de Luis Alberto Marín, consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, quien destacó que «la sostenibilidad ya no es una conversación de futuro para nuestras empresas, sino una condición para competir, vender, financiarse y formar parte de las grandes cadenas de valor europeas. El objetivo del Gobierno regional es que ninguna pyme se quede sola ante un cambio regulatorio que ya está llamando a la puerta».
El consejero aprovechó el marco del evento Circularmente para presentar el programa ‘Empresa Sostenible 2030’, una hoja de ruta para acompañar al tejido empresarial regional en la adaptación a los nuevos requisitos europeos de sostenibilidad, circularidad y descarbonización.
Una iniciativa que contempla 33 actuaciones que se desplegarán progresivamente entre 2026 y 2030 para que la sostenibilidad deje de ser una obligación percibida como carga y se convierta en una palanca real de competitividad.
La jornada comenzó con una charla inspiradora ofrecida por Vojtech Vosecky, una de las voces más influyentes de la economía circular en Europa, quien denunció que como sociedad «estamos a mitad de camino de la carbono neutralidad, y no podemos volver hacia atrás, tenemos que seguir avanzando». El reconocido por The Circular Economist como LinkedIn’s #1 Green Creator 2024 también destacó que «estamos sufriendo las consecuencias de un modelo que toma, fabrica y malgasta», «el reciclaje es la ‘mejor-peor’ opción que tenemos», «la circularidad es el core del negocio» y «la sostenibilidad tiene que ir dejando paso a la regeneración».
Tras él, Maria Luisa López Molina, técnico de Iniciativas Europeas y Sotenibilidad del Info, presentó los detalles técnicos del programa ‘Empresa Sostenible 2030, repleto de novedades para movilizar inversión, innovación y colaboración, y convertir los retos de 2026 en una oportunidad competitiva para las pymes. El programa actúa sobre seis ámbitos temáticos a través de seis ejes de actuación. El Info ofrecerá información, capacitación, herramientas, financiación, innovación abierta y actuaciones de cooperación. Las empresas podrán acceder por cualquier punto del recorrido.
Sobre estas iniciativas, el programa añade cuatro proyectos singulares de mayor envergadura y una infraestructura horizontal que da continuidad y alcance al contenido.
Entre los temas abordados durante el evento destacan el nuevo marco europeo, que está impulsando el ecodiseño como eje de transformación empresarial, o el paquete europeo de simplificación normativa, que revisa diversas obligaciones de sostenibilidad empresarial y está redefiniendo las obligaciones de reporting de sostenibilidad para pymes y grandes empresas (Ómnibus), así como el Reglamento sobre los envases y residuos de envases.
La jornada también contó con breves presentaciones de resultados y soluciones de I+D+i por parte de las entidades y empresas participantes, así como estudiantes y egresados de las universidades regionales y centros de estudios superiores.
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