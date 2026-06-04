El referente en educación inclusiva Mel Ainscow, nuevo doctor honoris causa de la UMU

La Universidad de Murcia (UMU) ha celebrado este jueves la solemne investidura del profesor Mel Ainscow, catedrático emérito de la Universidad de Manchester, como doctor honoris causa. El acto, presidido por el rector, Samuel Baixauli, ha servido para reconocer la trayectoria de Ainscow, quien ha transformado la conciencia moral de la educación contemporánea al situar la inclusión y la equidad en el centro de las políticas públicas internacionales. La catedrática de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia Pilar Arnaiz ejercía como madrina del acto y ha sido la encargada de pronunciar la laudatio; el discurso con el que daba a conocer los méritos que hacen a Ainscow merecedor de entrar a formar parte del claustro de honor de la UMU.

Ante el público que llenó el salón de actos del edificio Luis Vives, Arnaiz subrayó que la contribución de Ainscow ha sido fundamental para redefinir el concepto de justicia educativa, desplazándolo desde los márgenes del debate pedagógico hasta el corazón de las instituciones actuales.

Fue Ainscow quien propuso abandonar la visión tradicional centrada en el "déficit individual" del alumno para enfocar la mirada en las barreras institucionales, culturales y sociales que impiden el aprendizaje. "Allí donde durante décadas predominó una visión médica o psicológica de las diferencias, él propuso una mirada organizativa, cultural y social. Cuando muchos sistemas educativos clasificaban, segregaban y etiquetaban, su pensamiento abrió la posibilidad de transformar las escuelas para hacerlas más capaces de responder a la diversidad humana", reseñó la catedrática.

Desarrollo de sistemas educativos inclusivos y equitativos

Mel Ainscow pronunció este jueves un discurso titulado 'Desarrollo de sistemas educativos inclusivos y equitativos' en el que definió la inclusión no como un objetivo estático, sino como un proceso interminable de búsqueda para responder mejor a la diversidad humana. El nuevo doctor propone un modelo basado en la "ecología de la equidad", el cual requiere analizar de forma interconectada los factores internos de los centros, la colaboración entre escuelas del mismo entorno y los elementos externos de la comunidad local. Según Ainscow, el éxito de esta transformación depende de la voluntad colectiva para identificar y eliminar las barreras que limitan la presencia, participación y logro de todo el alumnado, especialmente de aquellos grupos en riesgo de exclusión, ha explicado.

Finalmente, el profesor Ainscow lanzó una advertencia sobre el uso excesivo de métricas estrechas y rankings internacionales, como PISA, señalando que los sistemas educativos suelen estar más preocupados por medir resultados fáciles de cuantificar que por valorar la inclusión real. En sus conclusiones, ha instado a las autoridades académicas y políticas "a medir lo que valoramos en lugar de valorar lo que medimos". Durante su intervención defendió que la inclusión debe dejar de ser una política aislada para convertirse en el principio rector que de cada decisión; desde el currículo hasta la financiación, para así poder garantizar que cada estudiante sea tratado con igual dignidad.

El rector, Samuel Baixauli, fue el encargado de cerrar el acto solemne y destacó en su discurso los valores que unen a la Universidad de Murcia como institución y al flamante doctor honoris causa: "Compartimos su convicción de que la educación constituye uno de los instrumentos más poderosos para construir sociedades más justas, más cohesionadas y más democráticas. Compartimos su defensa del derecho de todas las personas a recibir una educación de calidad. Compartimos su confianza en el profesorado, en las comunidades educativas y en la inteligencia colectiva como motores de transformación. Y compartimos también la idea de que la excelencia académica solo alcanza su pleno sentido cuando se acompaña de equidad y de responsabilidad social".

Baixauli reseñó además que la excelencia académica solo adquiere pleno sentido mediante la búsqueda del bien común en un contexto actual marcado por desafíos complejos, tales como "desigualdades persistentes, transformaciones tecnológicas aceleradas y nuevas formas de exclusión".

El rector de la UMU finalizó su intervención agradeciendo a Mel Ainscow "por enseñarnos que cada estudiante importa".