Podemos exige la retirada de hasta un millón de pinos secos para evitar nuevos incendios

Podemos pasa al ataque y sube el tono contra el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, tras el incendio de esta semana en el Parque Regional El Valle-Carrascoy: "Es un incompetente que se dedica a todo menos a lo que tiene que dedicarse, y no ha hecho absolutamente nada por prevenir que algo así pueda suceder".

El portavoz de Podemos en la Región de Murcia, Víctor Egío, se desplazó este jueves al Puesto de Mando Avanzado del incendio, en la pedanía murciana de Los Garres, desde allí señaló un "cúmulo de negligencias" del Gobierno regional que ha provocado las causas del fuego.

Los morados exigen, en primer lugar, "la retirada urgente de un millón de pinos secos que hay en toda la Región de Murcia, y que han convertido los montes en un polvorín". Asimismo, hacen referencia a la iniciativa de Podemos aprobada en la Asamblea en junio de 2025 "para instalar el sistema Sideinfo, de cañones y depósitos de agua", en las poblaciones como Los Garres, La Alberca o Santo Ángel, "que están tan cerca del monte".

Otra cuestión, señaló Egío, es la "protección legal que necesita" El Valle, al que calificó como "el pulmón verde de Murcia". "Llevamos 34 años esperando la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales en este Parque Regional", añadió.

El portavoz hizo hincapié, además, en las "condiciones tan precarias" de los bomberos forestales de la Región, que "llevan meses movilizándose, denunciando la falta de recursos humanos y materiales, y los salarios de miseria que perciben". "Estos días se han jugado aquí la vida, pero apenas cobran el salario mínimo, 1.200 euros, y eso todo el mundo tiene que saberlo", denunció.

Egío exigió al presidente regional que comparezca en la Asamblea, y que "venga aquí, a Los Garres, y comparezca delante de los vecinos y vecinas que quieren saber lo que se ha hecho, y sobre todo lo que no se ha hecho para prevenir este desastre".