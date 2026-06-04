Un total de 81 playas de la Región de Murcia estarán vigiladas este verano por el Plan Copla

El operativo del Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la Mar de la Región de Murcia (Plan Copla) reforzará este verano la seguridad de los bañistas en 81 playas repartidas por los ocho municipios costeros de la Comunidad Autónoma. El dispositivo cubrirá los cerca de 250 kilómetros de litoral regional, desde El Mojón, en el límite con la provincia de Alicante, hasta Cala Reona, en Cartagena, junto a la frontera con Almería.

El plan anunciado por la portavoz del Gobierno regional, Marisa López Aragón, contempla la instalación de puestos de vigilancia y salvamento en 140 puntos distribuidos por las playas de Águilas, Lorca, Mazarrón, Cartagena, La Unión, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar. Para ello, se desplegarán cerca de 300 profesionales entre socorristas, patrones de embarcaciones, personal sanitario y coordinadores. "Detrás de estas cifras hay algo muy importante, hay tranquilidad para las familias, hay capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y también hay atención humana", señaló durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La Comunidad destina 725.000 euros al desarrollo del operativo con los que se subvenciona a los ayuntamientos costeros

Aunque el Plan Copla permanece activo durante todo el año, el dispositivo se refuerza durante la temporada estival. El periodo de riesgo alto se extiende del 1 de julio al 31 de agosto, mientras que junio y septiembre están considerados meses de riesgo medio. El resto del año se mantiene el nivel de riesgo bajo.

La Comunidad Autónoma destinará este año 725.000 euros al desarrollo del operativo (misma cantidad que el año pasado) con los que el Gobierno regional subvenciona a los ayuntamientos costeros. Además, invertirá otros 188.113 euros (igual que en 2025) en Cruz Roja Española para garantizar el funcionamiento de las embarcaciones de rescate con bases permanentes en San Pedro del Pinatar, Cartagena, Mazarrón y Águilas.

El Plan Copla realizó 35.508 intervenciones en 2025; de ellas, 23.743 relacionadas con labores de información y asistencia social

Durante la pasada campaña, el Plan Copla realizó un total de 35.508 intervenciones. De ellas, 23.743 no estuvieron relacionadas con emergencias, sino con labores de información y asistencia social, como ayudar a personas con movilidad reducida a acceder a la playa o al agua, así como colaborar en la localización de personas extraviadas. A estas asistencias se sumaron 10.978 pequeñas curas y primeros auxilios, y casi 787 rescates y salvamentos de personas, embarcaciones y elementos flotantes, así como atenciones a personas por asfixia por inmersión o parada cardiorrespiratoria.

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"El Gobierno regional mantiene su compromiso con un litoral seguro, accesible y preparado, especialmente en una época del año en la que la población de nuestros municipios costeros se multiplica", concluyó López Aragón.