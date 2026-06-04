Murcia celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con una gala musical dedicada al Mar Menor

La plaza del Cardenal Belluga de Murcia acogerá este viernes, 5 de junio, a las 21.00 horas, la Gala Mar Menor Musical M3, organizada por el Gobierno regional con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. El evento, de acceso libre, contará con un millar de sillas para facilitar la asistencia del público.

La gala pondrá el broche final al XVI Ciclo de Conciertos ‘Música y Naturaleza’, una iniciativa centrada este año en los valores naturales, paisajísticos y ambientales del Mar Menor. El concierto correrá a cargo del Conservatorio de Música de Murcia y reunirá a cerca de 200 alumnos del último curso, que interpretarán un programa diseñado para combinar música, luces y naturaleza.

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, destacó que la plaza de Belluga "volverá a convertirse en un gran escenario al aire libre para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente desde la emoción, la cultura y el compromiso con el Mar Menor".

Vázquez subrayó que la gala pretende ser "una invitación abierta a toda la Región" para disfrutar de una noche especial y, al mismo tiempo, recordar que la recuperación y protección de la laguna salada requiere "sensibilidad, conocimiento y participación social".

El concierto reunirá este viernes a cerca de 200 alumnos del Conservatorio de Música de Murcia

La iniciativa se enmarca en el programa Aula del Mar Menor y forma parte de las actividades impulsadas por la Comunidad Autónoma para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente. El ciclo combina música, educación ambiental y divulgación con el objetivo de acercar a la ciudadanía la importancia de conservar este espacio natural.

Antes de su clausura en Murcia, esta edición ha desarrollado distintas actividades en varios puntos de la Región. Se han celebrado conciertos escolares en el Centro Social de Lobosillo, con la participación de 150 alumnos, y en el Museo Minero de La Unión, con dos turnos que reunieron a 185 y 181 escolares, respectivamente. También se organizó un concierto para público general en el Aula de Cultura de Cajamurcia, en Murcia, además de la gran gala celebrada en Cartagena.

El consejero remarcó que este ciclo permite que el mensaje ambiental llegue a centros educativos, municipios del entorno del Mar Menor y al público general. "Cada concierto es una oportunidad para hablar de naturaleza de una forma más cercana, atractiva y memorable", afirmó.

Una trayectoria desde 2010

La Comunidad Autónoma celebra desde 2010 el Día Mundial del Medio Ambiente con programas de sensibilización ambiental, entre los que destaca el ciclo ‘Música y Naturaleza’, impulsado en colaboración con el Conservatorio de Música de Murcia.

Tras la interrupción de los conciertos presenciales durante la pandemia, el ciclo recuperó su formato habitual en 2023 y ha reforzado en los últimos años su vínculo con el Mar Menor a través del Aula del Mar Menor, como herramienta de educación ambiental y divulgación.

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La edición de este año cuenta con un presupuesto superior a los 30.000 euros, procedentes de fondos Feder-Región de Murcia, el Conservatorio de Música de Murcia y la Fundación Cajamurcia, además de la colaboración del Ayuntamiento de Murcia.