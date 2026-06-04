Mapa de escuelas de calor de la Región: consulta la temperatura del colegio o instituto de tu hijo

El malestar generado por las altas temperaturas que tienen que soportar en estas fechas en clase alumnos y profesores de la Región de Murcia ha llevado a Sterm a poner en marcha la iniciativa 'Mapa de escuelas de calor', un nombre que trae a la mente la reconocida canción de Radio Futura de 1984.

Con este proyecto, el sindicato educativo ha creado una página web en la que se puede consultar en tiempo real la temperatura que hay en el interior de las aulas de centros de la Región y aunque actualmente se encuentra en fase piloto, ya que arrancó hace apenas dos semanas, el objetivo es que se vayan sumando nuevos colegios e institutos, explica los organizadores.

Sterm denuncia que las instalaciones a las que acuden cada día los alumnos murcianos en la etapa de educación obligatoria se han convertido en escuelas de calor o centros sauna, ya que en ellos los menores de edad se enfrentan a temperaturas superiores a los 27º que establece la normativa como umbral máximo, lo que supone temperaturas que dificultan el aprendizaje y la enseñanza. Por lo que exigen medidas que permitan garantizar unas condiciones dignas y saludables.

El responsable del sindicato en la Región de Murcia, Pablo Rodríguez, explica que la medición es muy sencilla, ya que únicamente es necesario instalar en clase un termómetro digital conectado a la red wifi del centro. Con ello, los datos se envían automáticamente y quedan recogidos cada hora en la página web. Esto permite llevar un seguimiento de la situación que hay en el interior de las aulas y saber la realidad a la que se enfrentan a diario docentes y alumnos, cifras que ayudarán posteriormente a respaldar una denuncia ante la Inspección de Trabajo, según detallan.

Situación de los centros educativos este jueves. / L.O.

Consultas en directo

En el enlace https://intersindicalrm.org/ensenanza/escuelas-de-calor/ se puede ver el mapa con las temperaturas en tiempo real, un proyecto al que se han sumado ya catorce centros como son el CEIP Maestro Joaquín Cantero de Las Torres de Cotillas; el CEIP URCI de Águilas; el Enrique Viviente de La Unión; el CEIP Infanta Elena de Beniaján; el CEIP Virgen de la Fuensanta de La Alberca; el IES Maqués de los Vélez de El Palmar; el IES Carthago Spartaria de La Palma; el CEIP José Marín de Cieza; el IES Santa Lucía de Cartagena o el IES Ruiz de Alda de San Javier, entre otros.