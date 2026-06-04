Maldonado se indigna al ver que Sastre sale en una PAU de Murcia marcada por un examen de Matemáticas con verdaderos problemas

Los 7.841 estudiantes murcianos que se han sentado esta semana a examinarse de la PAU protagonizaron una convocatoria de junio con más ingredientes de los habituales. Lengua Castellana arrancó con sorpresa y algo de orgullo regional. Matemáticas Aplicadas, con un susto en pleno examen. Y las redes sociales, como siempre, con opinión para todo.

Sastre en el examen, y Maldonado sin palabras (casi)

El martes, con el primer examen aún caliente, el periodista José Luis Sastre descubrió durante la grabación de su podcast en la SER que un texto suyo había aparecido en la prueba de Lengua Castellana y Literatura de la PAU de la Región de Murcia.

Se trata del artículo 'Mejor vivir los errores propios que los sueños de los demás', publicado en El País el 19 de marzo de 2025, en el que el periodista reflexionaba sobre la presión que sienten los jóvenes al elegir carrera y advertía de que "es un error escoger una carrera pensando en si habrá más o menos trabajo en esa profesión, porque aprender una disciplina con más salidas no te garantiza que una de ellas vaya a ser para ti". Un tema especialmente cercano para quienes precisamente ese día estaban sentados ante un folio en blanco decidiendo su futuro.

El otro protagonista del podcast, el cómico Miguel Maldonado, no tardó en reaccionar con la contundencia que le caracteriza. "Que os den por culo, hombre. Sinceramente, que os den por culo", soltó entre las carcajadas del equipo de grabación, antes del añadido de Sastre: "Os va a ir bien a los de Murcia y a los de Castilla y León, que también os ha salido. Aprobados en la Región de Murcia". El texto de Sastre no solo había caído en la PAU murciana, sino también en la de Castilla y León.

La reacción de Sastre no se quedó atrás. "Me hace muchísima ilusión. Mucha ilusión", reconoció el periodista. Maldonado, ya completamente entregado al momento, cerró con un rotundo: "¿Qué pasa? O me sacan a mí en otro examen o la lío".

El problema del interrail que armó un lío de verdad

Si el martes trajo sorpresas agradables, el miércoles llegó con tensión. El examen de Matemáticas Aplicadas dejó a numerosos alumnos atascados desde el principio por culpa de un enunciado que no quedaba claro.

El problema en cuestión planteaba que dos amigas celebraban el fin de las pruebas viajando en interrail por Italia y pedía calcular las rutas posibles para realizar el trayecto. Hasta ahí, todo bien. El problema era la forma en que estaba redactado. Lo que agravó la situación es que la pregunta conflictiva era obligatoria. Sin optatividad. Es decir, no había forma de esquivarla eligiendo otra cuestión.

Los organizadores tuvieron que actuar con rapidez. El coordinador de la PAU en la Región de Murcia, Joaquín Lomba, explicó a este periódico que "la forma en la que se redactó el enunciado de la primera pregunta de Matemáticas Aplicadas generó dudas entre los alumnos, lo que llevó a que realizáramos una aclaración sobre el texto que se mandó a todas las sedes para que se distribuyera rápidamente". La aclaración llegó de forma simultánea a las doce sedes en las que se celebra la PAU estos días.

Lomba reconoce que recibieron quejas y reclamaciones, pero defiende que las dudas quedaron resueltas mientras los estudiantes podían seguir avanzando en el resto del examen.

LauriMathTeacher, al rescate: "Se han portado"

Mientras los alumnos salían del examen con cara de circunstancias, en TikTok la profesora y creadora de contenido LauriMathTeacher ya tenía su análisis listo. Su veredicto fue claro: "Me parece que ha sido un examen asequible".

Repasó ejercicio por ejercicio y concluyó que, pese al miedo previo al nuevo modelo de examen, las preguntas no se alejaban demasiado de los estándares de otros años. "Se han portado", afirmó sobre varios de los ejercicios, destacando que en la segunda pregunta los apartados eran independientes entre sí, lo que daba margen a los alumnos para puntuar aunque no resolvieran todo.

El último día y las notas, a la vuelta de la esquina

Este jueves se celebró la última jornada de la PAU de junio, con Biología adelantada al primer turno de la mañana por ser, según Lomba, "una materia muy densa en la que los alumnos realizan un gran esfuerzo". Química, Griego e Historia de la Música han ocupado la segunda franja, y la tarde ha quedado reservada para los exámenes de coincidencias.

El miércoles también se incorporaron al proceso 1.018 estudiantes procedentes de formación profesional y convocatorias anteriores para examinarse de la fase voluntaria con el objetivo de mejorar su nota de acceso. Entre todos los matriculados, 661 cuentan con adaptaciones especiales, una cifra que refleja el incremento sostenido en el apoyo a la diversidad en estas pruebas.

Las notas provisionales se publicarán el próximo 10 de junio. Hasta el 12 de junio habrá plazo para presentar reclamaciones.