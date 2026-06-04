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El magistrado Andrés Pacheco Guevara se jubila tras más de 40 años al servicio de la Justicia

El expresidente de la Audiencia Provincial de Murcia cierra una larga trayectoria judicial iniciada en 1983

El magistrado Andrés Pacheco Guevara

El magistrado Andrés Pacheco Guevara / GLORIA NICOLAS

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L.O.

El magistrado Andrés Pacheco Guevara afronta su jubilación tras una extensa trayectoria profesional vinculada a la carrera judicial y, de forma muy especial, a la Región de Murcia, donde ha desarrollado buena parte de su labor jurisdiccional y de responsabilidad institucional.

El magistrado ha cesado como magistrado de la Audiencia Provincial de Murcia al cumplir la edad reglamentaria, según recoge una resolución del Consejo General del Poder Judicial publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Nacido en Lorca en 1954, Pacheco Guevara ha desarrollado una extensa carrera en la judicatura. Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia y doctor en Derecho, ingresó en la carrera judicial en 1979 como juez de Distrito. En 1983 fue nombrado juez de Primera Instancia y en 1986 ascendió a magistrado.

Su vinculación con la Audiencia Provincial de Murcia se remonta a 1996, año en el que se incorporó como magistrado a este tribunal. Posteriormente, en 2005, fue designado presidente de la Audiencia Provincial de Murcia.

A lo largo de su trayectoria también ha estado al frente del Registro Civil durante varios años, antes de regresar a la Audiencia Provincial, donde se incorporó a la Sección Primera, presidida por el magistrado Miguel Ángel Larrosa, actual presidente de la Audiencia.

Además de su labor jurisdiccional, Pacheco Guevara ha mantenido una actividad vinculada a la formación jurídica, con experiencia docente en la Universidad a Distancia y en la Escuela de Práctica Jurídica de Murcia. También ha participado en la dirección de cursos de formación dirigidos a jueces y magistrados.

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Con su jubilación, Andrés Pacheco Guevara pone fin a una trayectoria de más de cuatro décadas en la carrera judicial, buena parte de ella ligada a la Región de Murcia y a la Audiencia Provincial.

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