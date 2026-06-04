La ley de simplificación administrativa dispara más de un 190% las autorizaciones ambientales empresariales en la Región de Murcia

La cuarta Ley de Simplificación Administrativa de la Región de Murcia cumplirá un año este viernes y, tras prácticamente 365 días en funcionamiento y a la hora de hacer balance de cómo ha funcionado el decreto que aprobó el Gobierno regional entonces, el resultado ha sido más que satisfactorio para las empresas.

La patronal regional Croem constata "una mejora significativa en la tramitación de expedientes vinculados a la actividad económica" hasta el punto de que se han disparado un 191% las resoluciones de expedientes de actividades industriales respecto a 2023, así como el incremento del 49% en las evaluaciones estratégicas urbanísticas, dos ámbitos especialmente relevantes para la puesta en marcha y el desarrollo de proyectos empresariales.

Desde la patronal que preside Miguel López Abad destacan asimismo que la atracción y el acompañamiento de inversiones constituyen otro de los resultados más destacados, ya que la Unidad de Aceleración de Inversiones (UNAI-INFO) "ha contribuido a impulsar proyectos empresariales que superan los 6.500 millones de euros de inversión y prevén la creación de más de 9.000 empleos". Solo durante el último año, según expusieron este jueves en un comunicado, se han incorporado 19 nuevos proyectos con una inversión prevista superior a los 500 millones de euros.

En el ámbito de la digitalización administrativa, la Carpeta Empresarial ha superado los 35.000 accesos en apenas un año y cuenta ya con 80 certificados interoperables, más de 400 procedimientos automatizados y 90 formularios electrónicos, lo que facilita la relación de empresas y ciudadanos con la Administración.

La Carpeta Empresarial supera los 35.000 accesos y agiliza la relación entre negocios y Administración

Croem destaca asimismo que la simplificación administrativa se ha incorporado a proyectos estratégicos aprobados recientemente en la Región, como el II Plan Estratégico de Lucha contra la Economía Sumergida, la II Estrategia Integral del Trabajo Autónomo de la Región de Murcia 2026-2029 y el Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035.

La organización empresarial considera especialmente relevante la próxima puesta en marcha de herramientas como las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECU), la licencia básica y los certificados de conformidad urbanística, destinadas a agilizar los procedimientos vinculados al desarrollo de actividades económicas.

Para Croem, los resultados obtenidos durante este primer año evidencian que la simplificación administrativa "contribuye a mejorar el entorno para la inversión, favorecer la creación de empleo y reforzar la competitividad" de la Región de Murcia. No obstante, tal y como expuso su presidente durante la asamblea general de la patronal celebrada la pasada semana asegurando que "no era suficiente", considera necesario "seguir avanzando en la reducción de cargas burocráticas, la coordinación entre administraciones y la extensión de estas medidas al ámbito local".