Sin jóvenes no hay campo murciano: el relevo generacional marca la agenda del nuevo consejero

La nueva etapa al frente de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia ha arrancado con una intensa agenda de contactos. Apenas unos días después de su nombramiento, Joaquín Buendía ya ha iniciado una ronda de reuniones con las principales organizaciones agrarias para presentarse, escuchar sus demandas y conocer de primera mano los principales desafíos del sector primario murciano.

Tras mantener esta semana un contacto con el presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, Lucas Jiménez, y el miércoles un primer encuentro con la dirección regional de COAG, este jueves fue el turno de Asaja Murcia. Además, el nuevo consejero también se reunió con la Federación de Acuicultura de la Región para abordar los asuntos prioritarios que afectan al sector acuícola. Todo apunta a que en los próximos días completará esta ronda de contactos con UPA.

La reunión con Asaja, celebrada en la sede de la organización en Murcia, sirvió como primera toma de contacto institucional entre Buendía y la junta directiva encabezada por su presidente, Juan de Dios Hernández. Durante el encuentro se analizaron algunos de los principales retos que afrontan agricultores y ganaderos, entre ellos la gestión de los recursos hídricos, la rentabilidad de las explotaciones, la simplificación administrativa, la modernización del sector y el relevo generacional.

Precisamente este último aspecto centró buena parte de la reunión. El consejero defendió que la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos constituye uno de los grandes desafíos para garantizar el futuro del campo murciano y recordó que el Ejecutivo regional trabaja desde hace más de un año junto a organizaciones agrarias y cooperativas en la elaboración del Plan de Relevo Generacional, que presumiblemente se presentará en los próximos meses. Según explicó, el objetivo es "promover una incorporación real y sostenible de jóvenes agricultores y ganaderos".

Desde Asaja trasladaron al nuevo responsable autonómico la necesidad de mantener una interlocución permanente con la Administración para reforzar la competitividad de un sector que sigue siendo uno de los principales motores económicos de la Región. La organización valoró positivamente la disposición mostrada por el consejero para escuchar las inquietudes de agricultores y ganaderos y establecer una línea de trabajo conjunta.

El consejero Joaquín Buendía, en su reunión con el presidente de COAG en la Región de Murcia, José Miguel Marín. / CARM

Un día antes, Buendía había iniciado esta ronda de contactos con COAG Murcia. Durante ese encuentro, la organización puso sobre la mesa algunas de las preocupaciones históricas del sector. Su presidente, José Miguel Marín, insistió en que el agua continúa siendo la principal inquietud de los agricultores murcianos. "La Región de Murcia tiene que tener agua", afirmó, reclamando una estrategia nacional que garantice los recursos hídricos necesarios para el desarrollo agrícola.

COAG también trasladó su preocupación por el futuro de la Política Agraria Común (PAC) ante las negociaciones del próximo marco financiero europeo. Marín defendió la necesidad de mantener una PAC sólida porque constituye "la columna vertebral" de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas de la Región.

En esa reunión, el consejero coincidió en la importancia de preservar los fondos europeos destinados al sector y defendió "una PAC fuerte, con presupuesto suficiente e independiente que mantenga sus dos pilares". Asimismo, subrayó que el sector agroalimentario necesita políticas estables y eficaces a largo plazo que aporten certidumbre a agricultores y ganaderos.

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Con estas primeras reuniones, el nuevo titular de Agricultura ha querido lanzar un mensaje de cercanía y diálogo con el sector para afrontar retos tan decisivos como el agua, el relevo generacional, la rentabilidad de las explotaciones o el futuro de la PAC.