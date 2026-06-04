Infomur da por controlado el incendio en el parque de El Valle y Carrascoy y rebaja la emergencia a nivel 0

El director de extinción ha dado por controlado este jueves el incendio forestal declarado en las pedanías murcianas de Los Garres y Los Lages, que ha afectado a 177 hectáreas de terreno, la mayor parte de ellas dentro del Parque Regional de El Valle y Carrascoy.

Tras la evolución favorable del fuego, el director del Plan Infomur ha decretado la situación operativa 0, lo que supone un nuevo descenso en el nivel de emergencia. El incendio había pasado esta misma mañana a situación operativa 1 y quedó controlado a las 13.35 horas.

El fuego se inició a las 15.10 horas del martes, 2 de junio. Esa misma tarde fue declarada la situación operativa 2 de la fase de emergencia del Plan Infomur debido a la magnitud del incendio y al despliegue necesario para su extinción.

Retirada de la UME

En las labores participaron medios terrestres y aéreos de la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de Murcia, el Estado y las comunidades Valenciana y de Castilla-La Mancha. El miércoles, a las 18.20 horas, el incendio fue declarado estabilizado.

Aunque el fuego ya está controlado, permanecen en la zona efectivos de la Unidad de Defensa contra los Incendios Forestales para realizar tareas de refresco del terreno y vigilancia. El dispositivo está integrado por cuatro brigadas forestales, dos brigadas de intervención rápida, agentes medioambientales, técnicos y personal de coordinación y apoyo.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha solicitado su desactivación y está previsto que en breve se retire del terreno.

La imagen difundida este jueves fue tomada por el helicóptero de vigilancia y coordinación del Plan Infomur durante los trabajos de seguimiento en la zona afectada.