La gran limpieza del Mediterráneo moviliza este sábado a cientos de voluntarios en la costa murciana

Más allá de la imagen idílica del Mediterráneo, bajo la superficie se acumulan cada año miles de residuos que amenazan uno de los principales tesoros ambientales de la Región de Murcia. Para combatir esta realidad, cientos de voluntarios volverán a sumergirse este sábado en una nueva gran movilización colectiva a favor del mar.

La V edición de la Macrolimpieza de Fondos Marinos, impulsada por la Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia (FASRM) con la colaboración del Gobierno regional, se desarrollará de forma simultánea en distintos puntos del litoral murciano, desde San Pedro del Pinatar hasta Águilas.

La jornada contará con la participación de clubes y centros de buceo que actuarán en enclaves como La Manga, Cabo de Palos, Cartagena, La Azohía o Puerto de Mazarrón, entre otros espacios de alto valor ambiental. El objetivo no será únicamente retirar residuos del fondo marino, sino también reforzar la concienciación ciudadana sobre el impacto de la basura en los ecosistemas costeros.

El director general de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera, Juan Pedro Vera, destacó que esta iniciativa "se ha consolidado como una gran acción colectiva que implica a toda la costa de la Región en la protección del medio marino". Además, subrayó que "no se trata solo de retirar residuos, sino de generar conciencia y promover un cambio de hábitos en la ciudadanía para evitar que esos residuos lleguen al mar".

A la presentación asistieron también el presidente y la secretaria de la Federación de Actividades Subacuáticas de la Región, Juan Ángel Cano y Marta Quesada, respectivamente

Volutarios en la macrolimpieza de los fondos marinos, en la edición de 2022. / Iván Urquízar

Aunque la Macrolimpieza celebra este año su quinta edición bajo este formato coordinado, las labores de limpieza de fondos marinos en la Región se remontan a 2005. Aquellas actuaciones impulsadas por clubes locales fueron evolucionando hasta convertirse en una acción conjunta de alcance regional, respaldada institucionalmente para maximizar su impacto en todo el litoral.

2.000 kilos de basura en 2025

Los resultados de la edición anterior reflejan la dimensión de la iniciativa. En mayo de 2025 se retiraron cerca de 2.000 kilos de residuos, entre ellos plásticos, metales, vidrios, maderas y una importante cantidad de toallitas y otros desechos higiénicos. La convocatoria reunió a más de 17 centros y clubes de buceo y a cientos de voluntarios tanto dentro como fuera del agua.

La participación permanece abierta a distintos perfiles, desde buceadores con titulación hasta voluntarios de snorkel y equipos de apoyo en tierra encargados de limpiar playas y clasificar los residuos recogidos.

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La actividad cuenta con financiación del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), que aporta el 70% del presupuesto, mientras que el 30% restante procede de fondos de la Comunidad Autónoma. Esta quinta edición consolida un esfuerzo colectivo que aspira a superar los 2.000 kilos de desechos recuperados el pasado año y a seguir sensibilizando sobre la amenaza que representan los residuos para el Mediterráneo.