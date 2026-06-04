Ana María López Oña y Ana García Anciones, nuevas secretarias generales del Gobierno de la Región de Murcia

Tras la remodelación del Gobierno regional impulsada por el presidente Fernando López Miras la semana pasada, su portavoz, Marisa López Aragón, anunció este jueves que el Consejo de Gobierno ha aprobado el cese y nombramiento de los nuevos secretarios generales.

Ana María López Oña es la nueva secretaria general de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, ahora dirigida por Luis Alberto Marín, y cesa así como directora del Instituto de Créditos y Finanzas de la Región de Murcia (Icref), de la que hasta ahora responsable. Ocupa el lugar de Ana Enriqueta Losantos Albacete.

Por otra parte, el nuevo consejero Joaquín Buendía ha escogido a Ana García Anciones como secretaria general de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, cesando a su vez como directora general de Política Agraria Común que era hasta la fecha. Sustituye a Francisco José González Zapater, que nombró la consejera saliente, Sara Rubira.

López Oña es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Murcia (UMU) y está especializada en auditorías internas de gestión de la calidad. Según consta en el currículum que ofrece el Gobierno regional en su web, ha desarrollado su labor profesional de manera íntegra en el ámbito privado, primero en el sector bancario y posteriormente en el de la auditoría y consultoría empresarial, área en la que se ha especializado en aspectos económico-financieros y jurídico-mercantiles como la gestión y organización empresarial, control presupuestario o implantación de sistemas de gestión de calidad.

Por su parte, García Anciones es licenciada en Derecho por la UMU, completando sus estudios universitarios en la Escuela de Práctica Jurídica de Murcia. Trabajó en un despacho de abogados para incorporarse en enero de 2003 al Servicio Jurídico de la Federación de Cooperativas Agrarias (Fecoam), donde se ha especializado en derecho civil, contencioso-administrativo y laboral, ha formado parte de distintas mesas de trabajo en materia de agricultura y participado en la redacción de distintas disposiciones legales en materia de agricultura.

Las consejerías restantes mantienen a sus secretarios generales.