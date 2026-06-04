Festivales, feria de atracciones, mercado medieval y más: estos son los planes para este fin de semana en la Región de Murcia

La Región de Murcia encara el primer fin de semana de junio con una agenda cargada de propuestas para todos los gustos. Festivales, mercados artesanales y medievales, ferias, actividades familiares, rutas al aire libre y pruebas deportivas se reparten entre distintos municipios del 5 al 7 de junio, con algunas opciones gratuitas.

Cartagena, Los Alcázares, Bullas, Calasparra, Murcia, Águilas, Alcantarilla y la diputación cartagenera de La Palma son algunos de los escenarios destacados de estos días. La programación combina citas musicales, como Cartagena Folk o Palmera Fest, con planes más tradicionales, como el mercado El Zacatín o el Mercado Medieval de Calasparra.

También habrá espacio para quienes busquen propuestas familiares o actividades al aire libre, desde la feria de atracciones del Puerto de Águilas hasta una ruta ambiental en bicicleta por Alcantarilla. Además, el deporte popular tendrá protagonismo con la Binter Night Run-Nocturna Murcia y el Cross Campo de Cartagena 6K La Palma.

Cartagena Folk, música de raíz y actividades familiares

Cartel Cartagena Folk 2026 / L.O.

Cartagena acoge del viernes 5 al domingo 7 de junio una nueva edición de Cartagena Folk, que se celebrará en el Parque de la Rambla, junto al estadio Cartagonova. El acceso a los conciertos será gratuito y la programación arrancará el viernes a las 20.30 horas con Pájaro Guía, antes de las actuaciones de Celticúe, De Ninghures y la sesión de Sedo DJ.

El festival continuará el sábado con conciertos al mediodía y por la noche, con propuestas como D’Akokán, Mixtura, Camino Sur, Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre y CasaPalma. El domingo cerrará la cita Barrio Mudéjar, en un fin de semana que también incluirá mercado artesanal, foodtrucks, podcasts en directo, juegos tradicionales y actividades con inscripción previa, como catas y talleres.

Palmera Fest en Los Alcázares

Cartel Palmera Fest 2026 / L.O.

Los Alcázares volverá a reunir arte, música y cultura alternativa con una nueva edición del Palmera Fest, prevista para el sábado 6 de junio en la Plaza del Espejo. La cita comenzará a las 17.00 horas, tendrá acceso gratuito y estará abierta a todos los públicos hasta completar aforo.

El festival reunirá a más de 40 artistas y artesanos, con propuestas de ilustración, cerámica, pintura, joyería, moda, costura y otros productos creativos. La programación se completará con talleres para pequeños y mayores, conciertos de Los Boompats, Galgo y Pau From Marc, sesiones de DJ en vinilo y una impresión en directo de tote bags exclusivas del festival.

El Zacatín de Bullas viaja al siglo XVII

Cartel del Zacatín de Bullas del 7 de junio de 2026 / L.O.

El tradicional mercadillo artesanal El Zacatín celebrará una nueva edición el domingo 7 de junio, de 9.00 a 14.00 horas, en el entorno de la Plaza Vieja y la Plaza del Castillo de Bullas. La entrada es gratuita y, como cada primer domingo de mes, el mercado ofrecerá productos locales, artesanía y actividades en el casco histórico.

La edición de junio tendrá ambientación barroca y recreará la Bullas del siglo XVII, con una representación teatral de la compañía Matícate sobre la concesión del privilegio de villazgo por Carlos II. La obra tendrá dos pases, a las 11.30 y 13.00 horas, y durante la mañana habrá actividades familiares, taller de reciclaje, demostración artesanal de cuero y grabación de llaveros personalizados.

Mercado Medieval de Calasparra

Imagen de recurso del Mercado Medieval de Calasparra de 2022. / Ayto. de Calasparra

Calasparra celebrará del viernes 5 al domingo 7 de junio su Mercado Medieval, que se instalará en la Plaza de la Corredera y calles aledañas. El horario previsto será de 18.00 a 00.00 horas y el acceso será gratuito.

La propuesta combinará puestos de artesanía y alimentación con ambientación medieval, espectáculos, carrusel, campamento medieval, circo y fuego nocturno. Es un plan pensado para pasear por el centro del municipio por la tarde-noche y disfrutar de una feria temática con actividades para público familiar.

Música sefardí en el Palacio Ibn Mardanis

Cartel de junio en las Noches en el Palacio / L.O.

El viernes 5 de junio, a las 21.00 horas, el entorno del Palacio Ibn Mardanis, en Monteagudo, acogerá un concierto gratuito de Emilio Villalba y Sara Marina, integrantes del proyecto Sephardica. La actuación forma parte de la programación cultural de las Fortalezas del Rey Lobo y de la VI edición de la Noche Andalusí.

El recital propone un viaje por músicas de raíz sefardí, repertorios andalusíes, piezas medievales europeas y sonidos del Renacimiento español. Además del valor musical, la propuesta destaca por el uso de instrumentos históricos reconstruidos, como violas, vihuelas, salterios, zanfonas, clavisimbalum u organettos.

Feria de atracciones en el Puerto de Águilas

Puerto de Águilas / Águilas Turismo

La explanada del puerto pesquero de Águilas estrenará temporada con su feria de atracciones, abierta desde el viernes 5 de junio a las 20.00 horas y también durante los días 6 y 7 de junio. La ficha del evento marca el acceso como gratuito, aunque las atracciones y consumiciones se pagarían aparte.

El recinto combina atracciones infantiles, puestos de dulces, luces y ambiente de feria junto al mar, por lo que funciona bien como plan familiar de tarde-noche para iniciar el verano en la costa aguileña. Además de este primer fin de semana, el calendario de junio incluye apertura los días 8, 9, 13, 14, 20 y 21, antes de pasar a horario diario desde el 24 de junio.

Ruta ambiental en bicicleta por Alcantarilla

Cartel de la ruta en bicicleta en Alcantarilla / L.O.

Alcantarilla celebrará el sábado 6 de junio, a las 9.30 horas, una actividad por el Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de la Bicicleta, con salida desde la zona de juegos del Parque del Acueducto. La propuesta tiene carácter abierto y familiar, aunque requiere inscripción previa.

La ruta discurrirá por el río Segura hasta el entorno del Paraje de Agua Salá y La Contraparada, con regreso al punto de partida y paradas interpretativas para conocer la vegetación de ribera, la fauna y el paisaje tradicional de la huerta. Después habrá un taller de reciclaje de envases para elaborar comederos de aves.

Binter Night Run-Nocturna Murcia

Cartel de la Binter Night Run Nocturna / L.O.

También el sábado 6 de junio, la capital murciana celebrará una nueva edición de la Binter Night Run-Nocturna Murcia, una carrera popular nocturna con dos distancias: 5K, con salida a las 20.30 horas, y 10K, a las 21.45 horas. La salida y meta se sitúan en el entorno de Paso de Garay / Plaza de la Cruz Roja, con recorridos por calles céntricas de la ciudad. Las inscripciones están abiertas y los precios oscilan entre 11 y 19 euros, según distancia y tramo, con suplemento para no federados.

La prueba reunirá a miles de corredores y convertirá el centro de Murcia en un circuito urbano con música, iluminación y animación durante la noche.

X Cross Campo de Cartagena 6K La Palma

Cartel de X Cross Campo de Cartagena 6K La Palma / L.O.

La diputación cartagenera de La Palma acogerá el sábado 6 de junio, desde las 18.45 horas, el X Cross Campo de Cartagena 6K La Palma, con salida en la explanada del campo de fútbol de La Palma. La prueba absoluta será de 6,5 kilómetros y está prevista a las 19.30 horas, aunque también hay carreras de menores con distancias adaptadas.

El precio de inscripción va desde 6 euros para categorías infantiles en el tramo final y entre 14 y 15 euros para la carrera absoluta, según si el participante está federado o no. La cita está organizada por la Asociación Deportiva Codelpa y encaja como plan de tarde para quienes busquen ambiente deportivo en el Campo de Cartagena.