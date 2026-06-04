Embargosalobestia lanza sus Días Rojos: 30% de descuento extra y envío gratis para poner tu casa a punto antes del verano

Si tienes pensado renovar el salón, equipar la terraza o preparar la casa de la playa, esta es tu oportunidad. Embargosalobestia ha puesto en marcha sus populares Días Rojos, una de las campañas de descuentos más esperadas del año, con una promoción estrella que no tiene desperdicio: un 30% de descuento adicional sobre el precio ya rebajado en todos sus establecimientos físicos.

Y no es todo. Los clientes que prefieran comprar desde casa también tienen premio: envío gratuito en todos los pedidos que superen los 99 euros durante toda la campaña.

¿Cuándo y dónde?

La campaña arrancó este 4 de junio y se extenderá hasta el 21 de junio, con ofertas disponibles tanto en tiendas físicas repartidas por el sur de España como en su página web. Las categorías con más descuentos son las que más se buscan en esta época: mobiliario, climatización, terraza y jardín, electrodomésticos y artículos para el hogar en general.

Uno de los alicientes de esta edición es que la campaña no se agota el primer día. La cadena ha confirmado que irán incorporando nuevas promociones y sorpresas semana a semana, por lo que merece la pena estar atentos aunque ya se haya echado un vistazo.

Una cita fija del calendario veraniego

Los Días Rojos se han convertido con los años en una de las campañas más representativas de Embargosalobestia, coincidiendo con el momento en que muchos consumidores aprovechan para acondicionar viviendas vacacionales, renovar espacios o dar un lavado de cara al hogar antes del verano.

El adiós a la tienda de Nueva Condomina

La actividad de Embargosalobestia en la Región de Murcia había protagonizado otra novedad semanas atrás. El establecimiento de Nueva Condomina, uno de los más visitados y reconocidos de la cadena entre los murcianos, inició en mayo un proceso de liquidación total motivado por su traslado a una nueva ubicación que la empresa aún no había desvelado.

Durante las semanas que duró esa liquidación, los clientes tuvieron la oportunidad de hacerse con muebles, electrodomésticos, artículos de descanso y decoración a precios muy por debajo de lo habitual, hasta agotar las existencias del local.