En directo | La trama de las prótesis, Crisol 3 y los retrasos en servicios públicos llegan al Pleno

La presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, Visitación Martínez, preside este jueves una nueva sesión plenaria marcada por cuestiones relacionadas con la financiación estatal, la gestión sanitaria, la educación, la atención a la discapacidad y los servicios públicos de la Comunidad Autónoma.

Entre los asuntos incluidos en el orden del día destaca una pregunta del Grupo Parlamentario Mixto sobre las consecuencias para la Región de Murcia de la reiterada falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. También se abordarán cuestiones relacionadas con la sanidad regional, como la denominada trama de las prótesis del Servicio Murciano de Salud (SMS), la utilización de stents caducados y la consolidación de la Atención Temprana en la Región.

La inmigración será otro de los temas presentes en el debate parlamentario. Vox preguntará al Gobierno regional por la tramitación de certificados de vulnerabilidad vinculados al proceso extraordinario de regularización de personas migrantes en las instalaciones del IES Ibáñez Martín de Lorca.

En materia educativa, el mismo grupo parlamentario solicitará explicaciones sobre el grado de implantación de las medidas contempladas en el acuerdo de simplificación burocrática firmado entre la Consejería de Educación y los sindicatos en noviembre de 2023.

Asimismo, el Pleno analizará el retraso en la licitación del contrato Crisol 3, después del bloqueo legal señalado por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, y el compromiso del Ejecutivo autonómico con la remodelación integral del Centro de Discapacidad de El Palmar.

Interpelaciones

La sesión también incluye varias interpelaciones dirigidas al Gobierno regional. Entre ellas, las relacionadas con el incumplimiento de la creación de la ruta de transporte público 71D entre Caravaca de la Cruz y el Hospital Virgen de la Arrixaca, el retraso en la ejecución de una moción aprobada por la Cámara en noviembre de 2024, la ausencia del informe anual del Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género y la prórroga durante dos ejercicios consecutivos del contrato de actualización de licencias Docuware.

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El Pleno servirá así para que los distintos grupos parlamentarios fiscalicen la acción del Gobierno regional en áreas clave como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la movilidad y la gestión administrativa.