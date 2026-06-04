Urbanismo
Control del Padrón intensifica la lucha contra la infravivienda en Lorca
Este órgano ha levantado en el último año un total de noventa expedientes que obligan a restablecer la legalidad urbanística a los propietarios
L. O.
El Órgano de Control del Padrón ha levantado en el último año un total de noventa expedientes como consecuencia de actuaciones llevadas a cabo por su equipo de funcionarios para obligar a los infractores a restablecer la legalidad urbanística infringida. Hablamos de procedimientos que exigen a sus responsables la ejecución de las actuaciones necesarias para cumplir con la ley y que están obligando a realizar o derribar determinadas construcciones, así como a conseguir la correspondiente licencia. En caso contrario, se está ordenando la demolición o cese definitivo del uso de estos inmuebles.
La concejal responsable de Control del Padrón, María Belén Pérez, ofreció este dato ayer, en su afán por comunicar la intensificación de la labor de este departamento municipal contra la infravivienda, emprendiendo nuevas intervenciones gracias a la colaboración ciudadana. El objetivo es «velar por la seguridad de todos los ciudadanos y acabar con estas incidencias con la mayor celeridad posible», por ello el Órgano de Control del Padrón también ha iniciado procedimientos de ejecución subsidiaria para atajar aquellos casos en los que los infractores tratan de esquivar su responsabilidad e insisten en incumplir con sus deberes, de tal forma que el Ayuntamiento ejecuta las obras y les pasa la factura a los propietarios responsables.
Entre los ejemplos de infracciones detectadas por este órgano desde su puesta en marcha figura la existencia de construcciones como trasteros o antiguos transformadores eléctricos sin uso reconvertidos en infraviviendas. Se ha habilitado un número de WhatsApp (608 87 72 04) para denuncias «anónimas y confidenciales», explican.
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