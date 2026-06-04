La Asamblea aprueba las ayudas a los enfermos de ELA y al Tercer Sector en un pleno indigno

Una sesión de control que será difícil de olvidar. La Asamblea Regional dio luz verde este jueves a los dos decretos del Gobierno regional por los que se desbloquean las ayudas públicas a los enfermos de ELA y se aprueban los 4,5 millones de euros en subvenciones para las entidades del Tercer Sector. De esta forma, estos colectivos podrán seguir percibiendo estos fondos aunque no haya nuevos presupuestos. Sin embargo, la manera en la que se han traído los decretos y la bronca vivida en el Salón de Plenos ensombrecieron su aprobación.

Para empezar, el portavoz del PP en la Cámara, Joaquín Segado, pidió la palabra nada más empezar el Pleno para, en virtud de los puntos 1 y 3 del artículo 87 del reglamento de la Asamblea, incluir los dos decretos en el orden del día. La oposición, sorprendida, calificó de "atraco" la maniobra del Grupo Popular, ya que ni siquiera manifestaron su intención de debatirlos en la Junta de Portavoces celebrada días antes.

La norma fija que tanto la cuantía máxima de la prestación de ayuda a domicilio como la de asistencia personal asciendan a 9.859 euros mensuales

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, explicó que el decreto ley permite ampliar el intervalo de la ayuda a domicilio hasta un máximo de 720 horas al mes, garantizando un mínimo de 240 horas mensuales (8 horas diarias). Según expuso, el objetivo es ofrecer una respuesta "ágil y decidida" que asegure una supervisión y atención domiciliaria continua de hasta 24 horas para los pacientes que lo requieran. La norma fija que tanto la cuantía máxima de la prestación vinculada al servicio de ayuda a domicilio, como la de asistencia personal asciendan a 9.859 euros mensuales, e introduce además la compatibilidad de la ayuda para el entorno familiar con estas herramientas.

La consejera advirtió de que, si no se convalidaba el decreto, "no va a resultar legalmente posible conceder las prestaciones". "Quienes voten contra este decreto ley deberán asumir su responsabilidad", aseveró.

La portavoz del Grupo Socialista, Carmina Fernández, recriminó la "forma fascista" del PP de introducir el debate, provocando un revuelo en la Cámara y llevando a su presidenta, Visitación Martínez, a eliminar esas palabras del diario de sesiones. Entonces, la dirigente del PSRM reaccionó recordando que a su grupo le llaman "banda criminal" sin que la autoridad parlamentaria se inmute.

El PSOE denuncia que el Gobierno de López Miras va a imponer un copago a los enfermos

Volviendo al tema de debate, Fernández denunció que el Gobierno de López Miras vaya a imponer un copago a los enfermos de ELA mediante un decreto que supone una "carga económica injusta" para personas en situación de extrema vulnerabilidad. Durante su intervención, explicó que el PSOE ha recibido "numerosas comunicaciones de enfermos de ELA" y de sus familias expresando su rechazo al decreto. "Lo último que necesita una persona con ELA en fase terminal es que se le cargue con más gasto. Bastante desgracia tienen, ellos y sus familias, como para que el Gobierno regional añada un copago que es, sencillamente, indecente", señaló.

María José Ruiz, de Vox, fue muy dura con el Gobierno regional por no haber presentado los Presupuestos de 2026 y dijo que, "sin financiación real, la Ley ELA es papel mojado", por lo que "las comunidades autónomas deben asumir su responsabilidad ante la falta de recursos del Gobierno". Menos propicia a sacar adelante el decreto de ayudas al Tercer Sector se mostró la diputada, alegando que "el Gobierno regional destina más dinero a LGTBI y a políticas de género que a la discapacidad y nuestros mayores juntos". Por este motivo, exigió que este último decreto se tramite como proyecto de ley, para poder presentar enmiendas.

Antelo vuelve a su escaño tras intervenir en el Pleno. / Loyola Pérez de Villegas

María Marín denunció que el Poder Legislativo se había convertido en la Región de Murcia en el "brazo armado de San Esteban", sede del Poder Ejecutivo. "Votaremos a favor de que lleguen las ayudas, pero también exigimos más derechos, más recursos y el fin de los incumplimientos. La dignidad no es algo que pueda esperar", afirmó.

Para terminar de caldear el ambiente, subió a la tribuna José Ángel Antelo, diputado expulsado del Grupo Vox, que llamó "banda criminal" a los socialistas porque así dice que los llama la UCO de la Guardia Civil en sus informes. "Vas a terminar en los tribunales. Eso es falso", le gritaba a sus espaldas el vicepresidente segundo de la Mesa de la Asamblea, el diputado del PSRM Alfonso Martínez Baños.

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La diputada del PP María Luisa Ramón señaló que "la semana pasada, todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, excepto el Partido Popular, abandonaron a los enfermos de ELA de la Región de Murcia" al negarse a debatir esos decretos sin estudiar antes el texto: "El tripartito PSOE-Podemos-Vox decidió utilizar el sufrimiento de muchas familias para intentar desgastar al Gobierno regional". "No admitimos lecciones de un partido como el socialista, que ha llevado a España a la situación de máxima pobreza", apuntó la 'popular' Maruja Pelegrín. Entre las dos sacaron a colación el caso Leire y otras corruptelas que se están investigando.