Alivio en El Valle y Carrascoy: el incendio baja a nivel 1 tras arrasar 177 hectáreas y la UME prepara su retirada

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EFE Rebajan el nivel de emergencia del incendio de Carrascoy-El Valle por su buena evolución El incendio forestal declarado el pasado martes en el espacio natural protegido de Carrascoy-El Valle, en Los Garres, continúa evolucionando de forma favorable. El Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de la Región de Murcia ha decidido rebajar este jueves la emergencia a nivel 1. La medida fue comunicada por el jefe de Operaciones a las 8.31 horas, momento en el que el Plan de Protección Civil de Emergencia para Incendios Forestales pasó de Situación 2 a Situación 1, según ha informado la Comunidad Autónoma. Este descenso en el nivel de alerta refleja una mejora en las condiciones del incendio y en la gestión de la emergencia. Aun así, el dispositivo permanece activo para seguir vigilando la zona afectada y evitar posibles reactivaciones. La actualización de la situación ha sido trasladada a la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia y a la Alcaldía de Murcia.

Alba Marqués Operativo sobre el terreno El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia ha indicado que esta tarde permanecen trabajando sobre el terreno medios adscritos al Plan Infomur, junto a efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), para consolidar el perímetro y evitar posibles reproducciones. En concreto, los operativos movilizados son seis brigadas forestales, agentes medioambientales, técnicos y personal de coordinación, un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias con brigada helitransportada, un medio aéreo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, servicios de emergencia del Ayuntamiento de Murcia, 150 militares y 50 medios de la UME. Con el apoyo de voluntarios de Protección Civil y de agentes de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil.

Alba Marqués El incendio, estabilizado El Gobierno regional ha anunciado sobre las 18.30 horas de este miércoles que el incendio declarado en el parque regional de El Valle-Carrascoy ha quedado estabilizado. Así lo ha señalado el presidente regional, Fernado López Miras, que ha informado de que se mantiene en la zona un dispositivo de 150 efectivos para asegurar el perímetro y sofocar los posibles conatos.

Alejandro Lorente La ministra Sara Aagesen, en el Puesto de Mando de Los Garres. / Delegación del Gobierno La ministra Aagesen, en Los Garres Con el incendio todavía activo, pero mostrando signos de evolución favorable, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se desplazó este miércoles al Puesto de Mando Avanzado, instalado en Los Garres para seguir de cerca las labores de extinción y trasladar el respaldo del Ejecutivo central a los equipos que combaten el fuego desde la tarde del martes. "Los incendios son cada vez más virulentos", advierte la ministra Aagesen desde Los Garres. Lee la noticia completa, aquí.

El día después del incendio: miedo, cenizas y solidaridad en Los Garres Dos vecinos pasean por una zona de la localidad devastada por las llamadas / ISRAEL SANCHEZ Los Garres intenta recuperar la normalidad tras el devastador incendio que ha dejado más de 170 hectáreas calcinadas en El Valle-Carrascoy. El día después está marcado por el olor a humo, la ceniza y el impacto emocional entre unos vecinos que vivieron horas de miedo e incertidumbre, pero también por numerosos ejemplos de solidaridad y ayuda mutua. Recogemos los testimonios de quienes vieron las llamas acercarse a sus viviendas y cómo la colaboración vecinal ayudó a afrontar una de las jornadas más difíciles que se recuerdan en la pedanía. Lee la noticia aquí

El director del Plan Infomur, dispositivo encargado de la lucha contra los incendios forestales en la Región de Murcia, ha ordenado rebajar de situación operativa 2 a situación operativa 1 el incendio declarado en la zona de Los Garres y Los Lages, en el municipio de Murcia, debido a su evolución favorable.

El fuego permanecía en situación 2 desde las 16.15 horas del martes. Durante esa tarde llegaron a trabajar en las labores de extinción cerca de 400 personas, entre efectivos de la Unidad de Defensa contra los Incendios Forestales (UDIF), bomberos del Ayuntamiento de Murcia, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, la Unidad Militar de Emergencias (UME), medios aéreos y cuerpos de seguridad.

El dispositivo incluyó seis brigadas forestales, dos brigadas de intervención rápida, agentes medioambientales, técnicos de extinción y personal de coordinación y apoyo. También participaron 200 militares de la UME con 70 vehículos, así como hasta 12 aeronaves entre aviones y helicópteros procedentes de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de las comunidades Valenciana y de Castilla-La Mancha.

Además, intervinieron efectivos de Protección Civil del Ayuntamiento de Murcia y patrullas de la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil. El incendio ha afectado a 177 hectáreas de terreno, con un perímetro de 7,8 kilómetros, en su mayoría dentro del Parque Regional de El Valle y Carrascoy.

El director de extinción dio por estabilizado el incendio a las 18.20 horas de este miércoles, momento en el que aún permanecían desplegadas cerca de 300 personas. A partir de entonces comenzaron a retirarse los medios aéreos del Estado, así como los bomberos del Consorcio regional y del Ayuntamiento de Murcia.

A última hora de la jornada permanecían en la zona cuatro brigadas forestales y dos brigadas de intervención rápida de la UDIF, junto a agentes medioambientales, técnicos y personal de apoyo, además de los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias.

En estos momentos, las brigadas forestales están siendo relevadas y la UME permanece a la espera de recibir la orden para proceder a su retirada.