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Fuego

Alivio en El Valle y Carrascoy: el incendio baja a nivel 1 tras arrasar 177 hectáreas y la UME prepara su retirada

El fuego, estabilizado desde este miércoles, llegó a movilizar a 400 efectivos y 12 medios aéreos en el mayor operativo desplegado en la zona en los últimos años

Más de 300 efectivos trabajaron ayer en labores de extinción del incendio

Más de 300 efectivos trabajaron ayer en labores de extinción del incendio / UDIF

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Joaquín Vallés

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El director del Plan Infomur, dispositivo encargado de la lucha contra los incendios forestales en la Región de Murcia, ha ordenado rebajar de situación operativa 2 a situación operativa 1 el incendio declarado en la zona de Los Garres y Los Lages, en el municipio de Murcia, debido a su evolución favorable.

El fuego permanecía en situación 2 desde las 16.15 horas del martes. Durante esa tarde llegaron a trabajar en las labores de extinción cerca de 400 personas, entre efectivos de la Unidad de Defensa contra los Incendios Forestales (UDIF), bomberos del Ayuntamiento de Murcia, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, la Unidad Militar de Emergencias (UME), medios aéreos y cuerpos de seguridad.

El dispositivo incluyó seis brigadas forestales, dos brigadas de intervención rápida, agentes medioambientales, técnicos de extinción y personal de coordinación y apoyo. También participaron 200 militares de la UME con 70 vehículos, así como hasta 12 aeronaves entre aviones y helicópteros procedentes de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de las comunidades Valenciana y de Castilla-La Mancha.

Además, intervinieron efectivos de Protección Civil del Ayuntamiento de Murcia y patrullas de la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil. El incendio ha afectado a 177 hectáreas de terreno, con un perímetro de 7,8 kilómetros, en su mayoría dentro del Parque Regional de El Valle y Carrascoy.

El director de extinción dio por estabilizado el incendio a las 18.20 horas de este miércoles, momento en el que aún permanecían desplegadas cerca de 300 personas. A partir de entonces comenzaron a retirarse los medios aéreos del Estado, así como los bomberos del Consorcio regional y del Ayuntamiento de Murcia.

A última hora de la jornada permanecían en la zona cuatro brigadas forestales y dos brigadas de intervención rápida de la UDIF, junto a agentes medioambientales, técnicos y personal de apoyo, además de los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias.

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En estos momentos, las brigadas forestales están siendo relevadas y la UME permanece a la espera de recibir la orden para proceder a su retirada.

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