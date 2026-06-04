Desesperación entre los pacientes: uno de los dos ascensores del Morales Meseguer para subir a consultas lleva roto casi un mes

Uno de los dos ascensores del Morales Meseguer de Murcia para subir a consultas lleva roto casi un mes, indican pacientes afectados y ha podido confirmar este diario. Según apuntó una sanitaria in situ, a pie de elevador, parece ser que el problema es que han de cambiar una pieza del mismo.

Se da la circunstancia de que muchas de las personas que tienen su cita en el hospital murciano cuentan con movilidad reducida. Ahora, se ven obligadas a aguardar en fila el doble de tiempo para acceder al elevador que las lleve a una de las plantas.

"Es desesperante", subrayaba este jueves una mujer, que esperó casi 15 minutos en la quinta planta a que el ascensor parase donde ella estaba y se pudiese subir al mismo. "Lleva más de 20 días así, lo sé porque, por desgracia, me toca venir bastante", apuntaba al respecto otra señora, de avanzada.

Para evitar aglomeraciones en el hall del edificio, en la entrada principal, sanitarios iban este jueves guiando a quienes esperaban para subir. Los más jóvenes usaban las escaleras, pero las personas con silla de ruedas o andador no tenían otra opción más que armarse de paciencia.

Denuncian "graves deficiencias"

El Sindicato de Profesionales de la Sanidad (SPS) denunció recientemente un problema con los ascensores del Morales. Según comprobaron, con fecha de 18 de mayo había hasta cuatro elevadores que lucía una pegatina que alertaba de que era "desfavorable, con defectos graves".

"Y nadie ha dado la orden de paralizar esos ascensores, que en principio y a tenor del informe de los técnicos del día 13 de mayo, presentan graves deficiencias. Pero ningún problema, si acaso luego hubiera un muerto, si es un trabajador con decir que ha sido un 'accidente laboral' todo 'apañao'; y, si es un paciente, pues diremos que es un desgraciado accidente", detallaron entonces desde esta organización.

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Este periódico se puso en contacto con la Consejería de Salud para consultar sobre este asunto y está a la espera de una respuesta.