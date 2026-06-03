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Acto institucional
La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional en Cartagena, en imágenes
16 Fotos
Juan Carlos Caval
La princesa Leonor ha visitado este miércoles la Asamblea Regional de Murcia para recibir la Medalla de Oro del Parlamento autonómico, en un acto institucional celebrado en Cartagena. La heredera al trono ha sido recibida por las principales autoridades regionales antes de participar en la ceremonia y firmar en el Libro de Oro de la Cámara.