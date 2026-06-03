La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional en Cartagena, en imágenes

La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional de Murcia, en imágenes / Juan Carlos Caval

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Acto institucional

La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional en Cartagena, en imágenes

16 Fotos

Juan Carlos Caval

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La princesa Leonor ha visitado este miércoles la Asamblea Regional de Murcia para recibir la Medalla de Oro del Parlamento autonómico, en un acto institucional celebrado en Cartagena. La heredera al trono ha sido recibida por las principales autoridades regionales antes de participar en la ceremonia y firmar en el Libro de Oro de la Cámara.

La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional de Murcia, en imágenes

Juan Carlos Caval

116

La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional de Murcia, en imágenes

La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional de Murcia, en imágenes

Juan Carlos Caval

216

La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional de Murcia, en imágenes

La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional de Murcia, en imágenes

Juan Carlos Caval

316

La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional de Murcia, en imágenes

La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional de Murcia, en imágenes

Juan Carlos Caval

416

La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional de Murcia, en imágenes

La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional de Murcia, en imágenes

Juan Carlos Caval

516

La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional de Murcia, en imágenes

La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional de Murcia, en imágenes

Juan Carlos Caval

616

La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional de Murcia, en imágenes

La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional de Murcia, en imágenes

Juan Carlos Caval

716

La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional de Murcia, en imágenes

La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional de Murcia, en imágenes

Juan Carlos Caval

816

La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional de Murcia, en imágenes

La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional de Murcia, en imágenes

Juan Carlos Caval

916

La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional de Murcia, en imágenes

La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional de Murcia, en imágenes

Juan Carlos Caval

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La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional de Murcia, en imágenes

La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional de Murcia, en imágenes

Juan Carlos Caval

1116

La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional de Murcia, en imágenes

La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional de Murcia, en imágenes

Juan Carlos Caval

1216

La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional de Murcia, en imágenes

La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional de Murcia, en imágenes

Juan Carlos Caval

1316

La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional de Murcia, en imágenes

La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional de Murcia, en imágenes

Juan Carlos Caval

1416

La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional de Murcia, en imágenes

La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional de Murcia, en imágenes

Juan Carlos Caval

1516

La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional de Murcia, en imágenes

La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional de Murcia, en imágenes

Juan Carlos Caval

1616

La visita de la princesa Leonor a la Asamblea Regional de Murcia, en imágenes

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