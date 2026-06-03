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La última hora del incendio en El Valle-Carrascoy, en directo

Medios aéreos, ayer durante la extinción del incendio en Los Garres

Medios aéreos, ayer durante la extinción del incendio en Los Garres / ISRAEL SANCHEZ

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Joaquín Vallés

El incendio forestal declarado este martes en el parque regional de El Valle-Carrascoy, en Murcia, continúa activo este miércoles después de una intensa noche de trabajo sin descanso de centenares de efectivos de emergencias.

Las llamas han arrasado ya unas 117 hectáreas y obligaron al desalojo preventivo de un centenar de vecinos de Los Garres y Lages.

Más de 200 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), junto a brigadas forestales, bomberos y técnicos ambientales, han trabajado durante toda la madrugada para contener el avance del fuego.

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Con las primeras luces del día se han reincorporado los medios aéreos, cuya intervención se considera clave para lograr la estabilización del incendio. Sigue aquí la última hora del operativo, la evolución del fuego y todas las novedades sobre uno de los incendios más importantes registrados este año en la Región de Murcia.

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