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Fuego
La última hora del incendio en El Valle-Carrascoy, en directo
El incendio forestal declarado este martes en el parque regional de El Valle-Carrascoy, en Murcia, continúa activo este miércoles después de una intensa noche de trabajo sin descanso de centenares de efectivos de emergencias.
Las llamas han arrasado ya unas 117 hectáreas y obligaron al desalojo preventivo de un centenar de vecinos de Los Garres y Lages.
Más de 200 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), junto a brigadas forestales, bomberos y técnicos ambientales, han trabajado durante toda la madrugada para contener el avance del fuego.
Con las primeras luces del día se han reincorporado los medios aéreos, cuya intervención se considera clave para lograr la estabilización del incendio. Sigue aquí la última hora del operativo, la evolución del fuego y todas las novedades sobre uno de los incendios más importantes registrados este año en la Región de Murcia.
Dispositivo
El incendio de El Valle-Carrascoy alcanza ya las 177 hectáreas con más de 260 efectivos desplegados
El amplio dispositivo desplegado para combatir el incendio forestal en el parque regional de El Valle-Carrascoy continúa trabajando intensamente para contener un fuego que ya ha afectado a 177 hectáreas de terreno, según la última actualización facilitada por el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia a las 7.30 horas de este miércoles.
Los trabajos de extinción se han reforzado desde primera hora de la mañana con la incorporación de medios aéreos. En concreto, participan dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, acompañados por sus respectivas brigadas helitransportadas, que centran sus esfuerzos en las zonas de más difícil acceso.
Sobre el terreno permanece desplegada la Unidad de Defensa contra los Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma, integrada por seis brigadas forestales y dos brigadas de intervención rápida con sus correspondientes autobombas, además de agentes medioambientales y técnicos, lo que suma alrededor de 60 personas.
A estos efectivos se unen bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia y miembros del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, que mantiene movilizados cuatro bomberos y dos vehículos nodriza.
La Unidad Militar de Emergencias (UME) continúa siendo uno de los pilares del operativo, con un despliegue de 200 militares y 70 medios que han trabajado durante toda la noche para frenar el avance de las llamas.
Joaquín Vallés
El CEIP Antonio Díaz mantiene las clases pese al humo del incendio de Los Garres
El incendio forestal que sigue activo en el entorno de Los Garres también está teniendo consecuencias en la actividad diaria de los centros educativos de la zona. El director del CEIP Antonio Díaz ha informado este miércoles a las familias de que, aunque las autoridades mantienen la actividad lectiva con normalidad, el humo procedente del incendio se percibe en el interior de las instalaciones.
Según el comunicado remitido a los padres y madres, al llegar al centro educativo el personal ha comprobado la presencia de olor a humo dentro de los edificios. Además, siguiendo las indicaciones de las autoridades competentes, no se pueden abrir ventanas ni poner en funcionamiento los sistemas de aire acondicionado.
La dirección del colegio también ha señalado que se valorará a lo largo de la mañana si las condiciones permiten que los alumnos puedan salir al patio durante el recreo. Asimismo, se recomienda el uso de mascarilla como medida de precaución.
El director ha trasladado esta situación a las autoridades competentes y ha pedido a las familias que valoren las circunstancias actuales antes de decidir si envían o no a sus hijos al centro educativo.
La situación refleja el impacto que el incendio, que ya ha arrasado más de un centenar de hectáreas en el parque regional de El Valle-Carrascoy, está teniendo en las pedanías más próximas al fuego.
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