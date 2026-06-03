Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en Los GarresMoción de censura CartagenaCalor MurciaPAU 2026Medallas de OroSalto en paracaidas de Leonor
instagramlinkedin

Mundo Cooperativo

Ucomur, con la XII Feria de Empleo Talento Joven

Juan Antonio Pedreño asistió a la inauguración de este encuentro, orientado a conectar a jóvenes con empresas y generar nuevas oportunidades laborales

Las autoridades posan durante el acto de inauguración de la feria.

Las autoridades posan durante el acto de inauguración de la feria. / UCOMUR

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ucomur

Más de 40 empresas participaron en la XII Feria de Empleo Talento Joven de Murcia. Orientada para acercar oportunidades laborales a los jóvenes murcianos, estaba organizada por el Ayuntamiento de Murcia, la Cámara de Comercio de Murcia, la Universidad de Murcia y ENAE Business School. «Ferias como esta son un punto de encuentro clave entre jóvenes y empresas, una herramienta para generar nuevas oportunidades y crear conexiones reales. Siempre estaremos apoyando e impulsando la creación de empleo», señala el presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, que asistió a la inauguración de este evento.

Ucomur cuenta con un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Murcia, enmarcado en el Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica. Su objetivo es impulsar el fortalecer el tejido empresarial local y mejorar la empleabilidad de los ciudadanos a través del cooperativismo y la economía social, dando a conocer las posibilidades que ofrece para acceder al mercado laboral o desarrollar nuevos proyectos profesionales.

Los jóvenes pudieron recabar información del mercado laboral de gran utilidad.

Los jóvenes pudieron recabar información del mercado laboral de gran utilidad. / Ucomur

«Nuestro apoyo a esta feria pone de manifiesto nuestro compromiso con la generación de oportunidades laborales, el impulso del emprendimiento colectivo y la promoción de la economía social como una vía real de desarrollo profesional para los jóvenes», recalca Pedreño.

Colaboración

En la feria participaron empresas de diversos sectores, como alimentación, logística, tecnología, banca y administración pública, de las que los asistentes recibieron información sobre procesos de selección, oportunidades de empleo, programas de prácticas y perfiles profesionales demandados.

Noticias relacionadas

Además, el programa desarrolló distintas ponencias sobre empleabilidad, emprendimiento e impacto de la inteligencia artificial en el entorno profesional. Esta cita se enmarcaba en la programación del Tour del Talento impulsado por la Fundación Princesa de Girona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En directo: Jaén Paraíso Interior-ElPozo Murcia
  2. Alejandro Pérez, médico en el Hospital Lorenzo Guirao de Cieza, denuncia irregularidades en los cribados del cáncer: 'Algunos pacientes sabemos que van a morir desde el momento que les diagnosticamos
  3. Cáritas deja a más de veinte de sus empleados en la calle en la Región de Murcia
  4. En directo: Movistar Inter-Jimbee Cartagena
  5. De la fábrica al hogar: las viviendas 'fabricadas' en 6 meses en Lorca que se lanzan a la conquista de Europa
  6. Salud abrirá expediente al médico del hospital Lorenzo Guirao de Cieza por sus declaraciones sobre el cribado de colon
  7. Los 'Chernóbil urbanísticos' y esqueletos 'fantasma' que dejó la crisis del ladrillo en la Región de Murcia
  8. Investigan la muerte de un hombre en Molina de Segura: la puerta de su casa estaba abierta y el cadáver se encontraba en el suelo

Ucomur celebrará sus 40 años tras un 2025 histórico para el cooperativismo

Frucimu celebra una jornada de "unión" reuniendo a toda su plantilla en torno al producto de Mula

El GO Linomar desarrolla bioestimulantes agrícolas a partir de microalgas del Mar Menor y La Albufera

Astronomy Tours, la cooperativa que acerca el universo a las personas

Tres oros y un diploma para la princesa Leonor

Tres oros y un diploma para la princesa Leonor

Anestesistas y cirujanos de siete hospitales de la Región se suman a la huelga de horas extra

Anestesistas y cirujanos de siete hospitales de la Región se suman a la huelga de horas extra

Fecoam prevé una campaña de fruta de hueso con más calidad y producción

Ucoerm pone en valor el acuerdo con Educación para dar estabilidad a las cooperativas de enseñanza

Tracking Pixel Contents