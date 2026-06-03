Mundo Cooperativo
Ucomur, con la XII Feria de Empleo Talento Joven
Juan Antonio Pedreño asistió a la inauguración de este encuentro, orientado a conectar a jóvenes con empresas y generar nuevas oportunidades laborales
Ucomur
Más de 40 empresas participaron en la XII Feria de Empleo Talento Joven de Murcia. Orientada para acercar oportunidades laborales a los jóvenes murcianos, estaba organizada por el Ayuntamiento de Murcia, la Cámara de Comercio de Murcia, la Universidad de Murcia y ENAE Business School. «Ferias como esta son un punto de encuentro clave entre jóvenes y empresas, una herramienta para generar nuevas oportunidades y crear conexiones reales. Siempre estaremos apoyando e impulsando la creación de empleo», señala el presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, que asistió a la inauguración de este evento.
Ucomur cuenta con un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Murcia, enmarcado en el Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica. Su objetivo es impulsar el fortalecer el tejido empresarial local y mejorar la empleabilidad de los ciudadanos a través del cooperativismo y la economía social, dando a conocer las posibilidades que ofrece para acceder al mercado laboral o desarrollar nuevos proyectos profesionales.
«Nuestro apoyo a esta feria pone de manifiesto nuestro compromiso con la generación de oportunidades laborales, el impulso del emprendimiento colectivo y la promoción de la economía social como una vía real de desarrollo profesional para los jóvenes», recalca Pedreño.
Colaboración
En la feria participaron empresas de diversos sectores, como alimentación, logística, tecnología, banca y administración pública, de las que los asistentes recibieron información sobre procesos de selección, oportunidades de empleo, programas de prácticas y perfiles profesionales demandados.
Además, el programa desarrolló distintas ponencias sobre empleabilidad, emprendimiento e impacto de la inteligencia artificial en el entorno profesional. Esta cita se enmarcaba en la programación del Tour del Talento impulsado por la Fundación Princesa de Girona.
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