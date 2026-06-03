Ucomur celebrará sus 40 años tras un 2025 histórico para el cooperativismo

Ucomur celebra este viernes 5 de junio su asamblea general ordinaria, una cita que servirá para hacer balance de la actividad desarrollada durante el último ejercicio, con la presentación de la memoria anual, el plan de gestión y las principales líneas de trabajo de la organización. «Nuestra asamblea siempre es un espacio clave para poner en valor el papel de nuestras cooperativas en el desarrollo económico y social de la Región de Murcia. Y esta vez tendremos dos puntos importantes: celebrar con un poco de retraso nuestro 40º aniversario y valorar un 2025 que ha sido espectacular para la Economía Social y en especial para el cooperativismo», señala el presidente de la organización, Juan Antonio Pedreño.

El acto reunirá a representantes de unas 150 cooperativas de la Región de Murcia y más de 500 personas. Entre ellas, representantes institucionales (diputados nacionales y senadores, diversos alcaldes, diputados regionales...), de las organizaciones de economía social, de entidades bancarias, de sindicatos y de otras entidades de la sociedad civil.

En esta cita, que tendrá lugar en los salones Promenade de Murcia, intervendrán Luis Alberto Marín, consejero de Empresa, Empleo y Economía Social; Francisco Lucas, delegado del Gobierno; Visitación Martínez, presidenta de la Asamblea Regional de Murcia; y Rebeca Pérez, alcaldesa de Murcia.

Celebrar 40 años

La asamblea, que contará con la conducción del reconocido periodista Manuel Campo Vidal, tendrá en esta edición un significado especial para Ucomur. La organización aprovechará este encuentro para poner en valor sus 40 años de historia, una conmemoración que quedó pendiente el pasado año al coincidir con la celebración de Murcia como Capital Española 2025 de la Economía Social.

Será un reconocimiento a cuatro décadas de trabajo en favor del cooperativismo, la Economía Social y la creación de empleo estable y de calidad. Será también una ocasión para agradecer la implicación de las cooperativas, profesionales, entidades e instituciones que han contribuido a fortalecer este modelo empresarial en la Región de Murcia.

«Durante este tiempo, Ucomur ha consolidado su papel como una organización clave para el desarrollo del cooperativismo, acompañando a las empresas del sector en su crecimiento y defendiendo sus intereses ante las administraciones», subraya Pedreño.

También habrá espacio para la música, con la intervención de la cooperativa Musical Creativa y un gran fin de fiesta con un espectacular concierto de Los Happys.

2025, un año destacado

Durante la jornada se pondrá en valor el papel del cooperativismo de la Región de Murcia, que en 2025 ha vuelto a demostrar su fortaleza. No en vano las cooperativas murcianas crearon 2.947 empleos, lo que supone el 17% del trabajo generado en la Región durante el último año. Una cifra que confirma la capacidad de este modelo para crear empleo estable, arraigado al territorio y comprometido con su entorno.

También ha sido un año de avances institucionales. La firma del VI Pacto Regional por la Economía Social 2025-2028 ha marcado una nueva hoja de ruta para el sector, con 102 actuaciones, una inversión superior a los 55 millones de euros y el objetivo de crear 6.000 nuevos puestos de trabajo de calidad.

Además, la designación de Murcia como Capital Española de la Economía Social también supuso un punto de encuentro, reflexión y proyección internacional. Este proyecto impulsó más de 150 actividades, entre jornadas, congresos, encuentros profesionales, actos institucionales y acciones divulgativas para acercar la economía social a la ciudadanía.

En este contexto, Ucomur ha participado activamente en grandes citas como la apertura del Año Internacional de las Cooperativas, la I Cumbre Europea de la Economía Social, encuentros con instituciones nacionales e internacionales, la Task Force de Naciones Unidas para la Economía Social y Solidaria, y espacios de trabajo con organismos como la OCDE.

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Un recuerdo para Ballesta

Durante la asamblea también habrá espacio para los reconocimientos. Entre los reconocimientos previsto uno de los recuerdos más cariñosos será para al alcalde de Murcia José Ballesta, recientemente fallecido y un gran valedor de la Economía Social regional. Una persona que siempre mostró cercanía, sensibilidad y apoyo hacia el trabajo de las cooperativas y hacia los valores que representan: unión, solidaridad, esfuerzo compartido y compromiso con las personas. Su implicación fue especialmente importante para que Murcia fuera designada como Capital Española 2025 de la Economía Social, un reconocimiento que supuso un impulso decisivo para visibilizar el papel de las cooperativas y de la economía social en el desarrollo económico, social y humano de nuestra Región. «Pepe fue un buen alcalde. Trabajador incansable, amante de su ciudad, siempre quiso lo mejor para Murcia. Por ser como era, queremos rendirle el homenaje que se merece», adelanta Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur.