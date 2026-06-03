Ucoerm pone en valor el acuerdo con Educación para dar estabilidad a las cooperativas de enseñanza

UCOERM celebró el pasado lunes 1 de junio su asamblea extraordinaria, en una sesión presidida por su presidente, Juan Antonio Pedreño Frutos, con una amplia representación de las cooperativas de enseñanza de la Región de Murcia y la intervención del director general de Centros, Luis Eduardo Gómez.

Así, uno de los principales ejes fue el acuerdo entre la Consejería de Educación y las patronales de la enseñanza concertada para el mantenimiento de unidades concertadas durante el periodo de vigencia de los conciertos educativos. Un asunto de especial relevancia para los centros afectados, al estar directamente vinculado con la estabilidad organizativa y la planificación del próximo curso académico.

Asimismo, se abordó la situación de pagos pendientes por parte de la Consejería a cooperativas de enseñanza, como pagas de antigüedad, atrasos salariales, programas PRE y PROA, competencia lectora y matemática, y becas de comedor.

Durante la asamblea también se informó sobre el resultado de la Comisión de Conciertos Educativos en relación con las unidades concertadas en cooperativas de enseñanza para el curso 2026-27. Esta cuestión permitió a los asistentes conocer de primera mano la situación actual y las previsiones que afectan a los centros cooperativos de la Región.

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La jornada concluyó con el análisis de otros temas relevantes, como el programa de bilingüismo, la reunión con el Tribunal de Cuentas, la asamblea electoral y el módulo íntegro, antes del turno de ruegos y preguntas.