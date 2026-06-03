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La UCAM expande sus programas académicos en EEUU

Una delegación de la universidad ha mantenido más de 100 reuniones en NAFSA, la mayor feria educativa del mundo, celebrada en Orlando

Directivos de la UCAM junto a representantes de la Istanbul Kent University de Turquía.

Directivos de la UCAM junto a representantes de la Istanbul Kent University de Turquía. / L.O.

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Ana García

Ana García

La Universidad Católica de Murcia (UCAM) está trabajando para expandir sus programas académicos en EEUU y para ello ha participado por décimo año consecutivo en la feria anual NAFSA 2026 ‘Global by Design’, que se ha celebrado en esta ocasión en Orlando (Florida), con el objetivo de poner en común las innovaciones, estrategias y prácticas en la formación superior y establecer y afianzar vínculos con otras instituciones educativas. Se trata del encuentro de educación internacional más importante a nivel global, organizado por la ‘Association of International Educators’ que cuenta con más de 11.000 miembros en 170 países.

La UCAM, que cuenta actualmente con 3.500 estudiantes internacionales procedentes de 135 países, refuerza así su proyección internacional a través de cursos cortos, dobles titulaciones, programas de verano en España, investigaciones conjuntas con universidades socias o programas de movilidad e intercambio tanto para estudiantes como personal de la universidad.

Entre estos encuentros, destacan las reuniones mantenidas con universidades de EEUU como la St. Leo University de Orlando, con el propósito de explorar oportunidades relacionadas con dobles titulaciones internacionales de nivel de grado y máster, además de estrechar la colaboración en el ámbito de la investigación y títulos de doctorado.

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Otros ejemplos de alianzas, son los acuerdos que alcanzados con la Istanbul Kent University de Turquía para ofertar el Máster en ‘International Relations’ como doble título -permitiendo que estudiantes turcos cursen su segundo año en el Campus de la UCAM- y con la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) de Perú, con sedes en Lima y Miami, para impulsar dobles titulaciones en las áreas de Marketing y Ciencias del Deporte.

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