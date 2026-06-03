Tres oros y un diploma para la princesa Leonor

La princesa de Asturias recibirá este miércoles la Medalla de Oro de la Asamblea Regional de Murcia, la Medalla de Oro y el título de Hija Adoptiva de San Javier y la Medalla de Oro de la Región de Murcia. En apenas tres horas, la futura reina hará el recorrido por las tres instituciones.

Comenzará por la Asamblea Regional, donde llegará a las diez de la mañana y, en el Patio de los Ayuntamientos ante los diputados regionales, presidente de la Región de Murcia, delegado del Gobierno y la ministra de jornada, vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, recibirá la Medalla de Oro de la Institución Legislativa por parte de la presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, Visitación Martínez.

No habrá discursos, tan solo la lectura del acuerdo de la Mesa de la Cámara de Concesión de la Medalla de Oro de la Institución. Firmará en el Libro de Oro de la Asamblea Regional y finalmente, en el Patio de las Comarcas, tendrá lugar la fotografía oficial de la Princesa Leonor junto a los 45 diputados regionales.

A continuación se desplazará al Ayuntamiento de San Javier, donde el alcalde, José Miguel Luengo, le hará entrega de la Medalla de Oro del municipio y el pergamino que la acredita como Hija Adoptiva de la localidad. Serán testigos las mismas autoridades que la acompañaron en la Asamblea Regional y la Corporación Municipal. Antes de despedirse firmará en el Libro de Honor del Ayuntamiento. Tampoco habrá discursos en este acto que se celebrará en el Salón de Plenos, que ha tenido que ser remodelado provisionalmente para acoger esta ceremonia.

Desde San Javier se trasladará a Murcia y, según lo previsto, llegará al Palacio de San Esteban pasadas las 12 del mediodía. En la sede del Gobierno Regional le será entregada por el Presidente de la Comunidad la Medalla de Oro de la Región de Murcia que se le concedió el pasado mes de enero.

Estarán presentes el Consejo de Gobierno, alcaldes de la Región y distintas autoridades y representantes institucionales que participarán en la recepción posterior.

Será un día intenso para la Princesa Leonor que, según lo previsto, afronta en estos días los exámenes del segundo cuatrimestre previstos del 1 al 12 de junio según informó el Coronel de la Academia General del Aire y del Espacio el pasado mes de agosto ante la Ministra de Defensa.

En los primeros días de julio recibirá la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico en la Plaza de Armas de la AGAE de manos del rey Felipe VI y, tal como anunció el Rey en Vigo durante el acto del día de las Fuerzas Armadas, será en julio del año próximo cuando reciba el emblema de piloto el conocido "rokiski" y el despacho de Teniente.

También sabemos por el propio rey que Leonor ha realizado el curso de cazador paracaidista y, en el acto central del día de las Fuerzas Armadas, estrenó el emblema en la zona superior derecha del uniforme. De esta actividad ha difundido este martes un video la Casa Real en el que se aprecian los distintos ejercicios hasta el salto desde el avión. Junto a la princesa aparecen dos de sus inseparables compañeras, la alférez murciana Claudia Brugarolas y la alférez Peral, y con ellas la hemos visto en fotografías oficiales en algunos acontecimientos durante este curso.

Curiosamente todo lo que conocemos del desarrollo de la formación aeronáutica de la heredera ha sido por el propio rey, que se ha adelantado a la información oficial (primero en Bélgica cuando le comentó al Rey Felipe de Bélgica que la Princesa había comenzado a volar en la cabina delantera en la primera semana de octubre y ahora que había realizado el curso de zapador paracaidista) porque ha trascendido muy poca información sobre la actividad de la heredera dentro y fuera de la Academia, a diferencia de lo que ha ocurrido en sus anteriores etapas en Zaragoza y Marín donde era costumbre verla fotografiada con los responsables de los locales a los que acudía.

Estos comentaban el menú que le habían ofrecido y sus gustos, e incluso en un restaurante de Zaragoza grabaron su nombre y la fecha en la silla que utilizó.

Se desconoce el número de horas de vuelo que ha realizado según su plan de estudios, ni cuáles han sido sus asignaturas más destacadas. Se ha rumoreado que demostró tener un nivel alto de francés y que se le sustituyó esta materia. Tampoco ha recibido la visita del rey, que se conozca, comprobando el día a día de la Princesa en la AGA.

No obstante Leonor le gana al rey en el medallero regional. Don Felipe tiene la Medalla de Oro de la Región, que le fue entregada en mayo de 1989 en el Palacio de la Zarzuela por el entonces presidente autonómico, Carlos Collado y también la Medalla de Oro y el título de hijo adoptivo de San Javier, pero no cuenta con la Medalla de Oro de la Asamblea Regional. Es probable, que cuando la futura Reina regrese a la Región el curso próximo para recoger el despacho de Teniente, se le otorgue y el título de hija adoptiva de Murcia y la Medalla de Oro, porque es tradición que todos los cadetes de primer curso reciban el nombramiento de hijos adoptivos de Murcia y, en el caso de la Princesa, al ser alumna de cuarto curso, no cuenta con él a diferencia de sus compañeros de la LXVIII promoción.

Aunque habrá que esperar al año próximo para que reciba el título de piloto, será la primera princesa heredera y después reina que lo ostente. lo que ha despertado también una gran curiosidad por ser mujer e incluso ha atraído a más jóvenes que quieren ser pilotos.

Si bien cuenta con su antepasada la Reina María Cristina, que en el año 1889 subió en globo y contempló la ciudad de Madrid a 300 metros de altura. Años después Alfonso XIII se desplazó a Francia para ver los vuelos en aeroplano de los hermanos Wright, y era asiduo a los festivales aéreos y, posteriormente, los reyes Juan Carlos y Felipe cursaron la formación en la Academia General del Aire y son pilotos.

En unos meses la Princesa Leonor comenzará la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid y podrá contar a sus compañeros la experiencia vivida durante sus vuelos y Murcia quedará siempre en su biografía porque, tal como comentó el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, “es evidente que para ser rey o reina de España hay que pasar por San Javier”.