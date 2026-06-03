La Región de Murcia es la octava comunidad con mayor gasto sanitario por habitante, según un informe

Un informe del Foro Económico de Galicia sobre el gasto sanitario en España sitúa a la Región de Murcia como la octava comunidad autónoma con mayor presupuesto por habitante, con 2.155 euros.

El estudio evidencia además las diferencias entre comunidades autónomas, mientras el País Vasco destina 2.332 euros por habitante, Andalucía invierte 1.658 euros, una brecha de 674 euros que equivale a un 40,7 por ciento más de gasto per cápita en la comunidad vasca.

Según los autores del documento, presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados, esta desigualdad responde a las diferencias en las necesidades de gasto por habitante -como el envejecimiento, la escala poblacional o la dispersión-, a los recursos del sistema de financiación autonómica y a las preferencias políticas e institucionales.

Así, el gasto de comunidades autónomas queda encabezado por el País Vasco (2.332 euros), seguido de Asturias (2.322 euros), Extremadura (2.246 euros), Cantabria (2.242 euros), Castilla y León (2.218 euros), Aragón (2.190 euros), Navarra (2.156 euros), Murcia (2.155 euros), Galicia (2.071 euros), Cataluña (2.061 euros), Canarias (2.036 euros), Castilla-La Mancha (1.957 euros), Baleares (1.956 euros), La Rioja (1.878 euros), Comunidad Valenciana (1.867 euros), Madrid (1.779 euros) y Andalucía (1.658 euros), que cierra la lista.

"Vemos diferencias notables y sustanciales. Esto nos lleva a la necesidad de la reforma de la financiación autonómica, es algo que necesitamos para corregir algunas desigualdades que no son razonables y que no nos deberían parecer bien", ha señalado el autor del documento Santiago Lago.

En esta línea, el documento indica que la reforma del sistema de financiación autonómica permitiría corregir situaciones de infrafinanciación estructural en algunas comunidades, y mejorar la suficiencia global para afrontar tensiones persistentes al alza.

No obstante, Lago ha señalado que la solución no pasa por financiación condicionada ni por compartimentos estancos para la sanidad, sino por ampliar la autonomía tributaria y reforzar la corresponsabilidad autonómica.

Gasto similar a los países de la OCDE

El trabajo también señala que el gasto sanitario total en España alcanzó el 9,2 por ciento del PIB en 2024, una décima por debajo de la media de la OCDE (9,3%), lo que además sitúa a España en el segundo cuartil de la Unión Europea.

Asimismo, el gasto sanitario público (GSP) representa el 15 por ciento del gasto público total, en línea con la media de la OCDE, y ha aumentado un punto porcentual desde 2013. No obstante, las proyecciones indican que el GSP crecerá menos en España que en la mayoría de los países de la UE-27 entre 2024 y 2045.

En perspectiva de largo plazo, el GSP ha multiplicado por más de tres su participación en el PIB desde 1970 con el 2 por ciento al 6,7 por ciento en 2024. "El esfuerzo sanitario ha sido increíble", ha indicado la autora Beatriz González.

En términos reales, entre 2002 y 2024 el GSP creció un 84 por ciento. Sin embargo, se aprecian dinámicas contractivas en tres periodos (1985-87, 1994-2002 y 2010-2013), seguidas siempre de recuperaciones intensas.

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Por su parte, el GSP hospitalario absorbe el 62 por ciento del total en 2024, frente al 28,8 por ciento de la Atención Primaria. La ratio hospital/primaria ha pasado de 3,5 en 2002 a 4,3 en 2024. Ajustando por inflación, el gasto hospitalario creció un 86 por ciento, el de Atención Primaria un 52 por ciento y el de medicamentos de prescripción apenas un 4 por ciento.