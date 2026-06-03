El PSOE redobla sus ataques contra Ayala por expedientar al excoordinador de los cribados de cáncer colon de Cieza: "Es el mundo al revés"

El Partido Socialista de la Región de Murcia redobla su ofensiva sobre la nueva consejera de Salud, Isabel Ayala, por la apertura de un expediente al médico del hospital Lorenzo Guirao de Ciezapor sus declaraciones a La Opinión sobre el cribado de cáncer colon, en las que denunció falta de recursos, retrasos en pruebas y escasez de refuerzos en plantilla, lo que le llevó a renunciar a su empleo. "Algunos pacientes sabemos que van a morir desde el momento que les diagnosticamos", dijo, asegurando que las pruebas de detección de estos tumores "no cumplen con los índices de calidad que establece la Consejería de Salud de la Región de Murcia".

"El Gobierno regional de López Miras sanciona y amedrenta a los sanitarios valientes que se atreven a decir que les faltan recursos para poder salvar vidas. Este es el mundo al revés", señaló este miércoles la diputada regional socialista Marisol Sánchez frente al hospital Lorenzo Guirao.

La sancionada debería haber sido la consejera por no enterarse de la película de la trama de las prótesis en sus años de gerente Marisol Sánchez — Diputada PSOE Asamblea

Llueve sobre mojado. A la consejera Ayala, que tomó posesión el pasado sábado, el PSOE no le ha dado ni cien días de gracia critican su nombramiento desde que lo anunciara el presidente autonómico, Fernando López Miras. Afirman que ella, directora gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), tenía que conocer lo que estaba ocurriendo con la 'trama de las prótesis'. A esta polémica, se suma ahora la denuncia de los retrasos en las pruebas de detección de cáncer de colon en el Área IX.

"Resulta que el presidente de la Región de Murcia la premia con el puesto de consejera de Salud para protegerse entre ellos mientras que al personal sanitario que denuncia lo castigan y lo sancionan. El mundo al revés: la sancionada debería haber sido la consejera por no enterarse de la película en sus años de gerente, pero a ella la premia y al sanitario que denuncia lo castiga", insistió.

Desde el PSRM exigen una "rectificación inmediata" de Ayala y reclaman que faciliten a los sanitarios los recursos que necesitan. "Vamos también a denunciar la situación laboral que sufren", añadió.

Si vives en Murcia tienes más probabilidades de vida y si vives en Cieza, más probabilidades de muerte Melba Miñano — Concejala PSOE Cieza

"Ahora mismo en la Región de Murcia hay médicos de cabecera que los contratan un lunes y los despiden los viernes para no pagarles los fines de semana, y los vuelven a contratar el lunes siguiente. Eso está haciendo el Gobierno regional, que luego dice que no hay médicos.

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Cieza Melba Miñano dijo que "es una barbaridad" y "de juzgado de guardia" lo ocurrido con quien fuera coordinador de los cribados de cáncer de colon del hospital del municipio. El facultativo explicó que a los pacientes que entraban al programa del cribado y daban positivo en sangre en heces se les debía hacer una colonoscopia en menos de un mes, "según los criterios regionales". Sin embargo, "en el momento actual tardan entre tres y cuatro meses en realizarse la prueba", aseguró.

"Esto es muy peligroso. Se está jugando con la salud de las personas", señaló Miñano, que manifestó que "si vives en Murcia tienes más probabilidades de vida y si vives en Cieza tienes más probabilidades de muerte", algo que "no se puede consentir". "Me parece vergonzoso que la consejera haya abierto un expediente a un especialista", concluyó.