La princesa Leonor, una ‘Cowboy de la A3’ en su visita a Murcia

En la capital del Segura, en el Palacio de San Esteban, la princesa Leonor puso fin a su agenda institucional en la Región de Murcia con el acto más solemne y multitudinario de los tres celebrados durante la jornada. La ceremonia sirvió además para escenificar el cierre de su etapa de formación en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier.

El patio interior del Palacio, engalanado para la ocasión con las banderas de los municipios de la Región y presidido por las enseñas de Murcia, España y la Unión Europea, reunió a unas 150 personas. Entre los asistentes se encontraban senadores, diputados nacionales, alcaldes, rectores universitarios, representantes del ámbito cultural y empresarial, directores de medios de comunicación y otras autoridades. Entre el público destacaba también la presencia de algunos compañeros de promoción de la Academia General del Aire y del Espacio, como Jorge Juárez y la murciana Claudia Brugalola.

A las 12.42 horas, la heredera al trono accedió al recinto acompañada por el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, entre los aplausos de los asistentes. El jefe del Ejecutivo regional abrió el acto con un discurso en el que destacó la vinculación de Leonor con la Región durante su formación militar. "Con todo el respeto al resto de comunidades autónomas, difícilmente podría existir un lugar más adecuado para culminar esta etapa de formación humana, militar y personal", afirmó.

López Miras también tuvo palabras para los vecinos afectados por el incendio de Los Garres. "Frente al avance del fuego, hombres y mujeres han demostrado que la grandeza de un pueblo no se mide por su tamaño, sino por la fortaleza de quienes lo defienden", señaló.

Tras su intervención, el presidente hizo entrega a la princesa de la Medalla de Oro de la Región de Murcia, la máxima distinción institucional de la Comunidad Autónoma.

La princesa de Asturas, junto a Fernando López Miras, tras recibir la Medalla de Oro / Juan Carlos Caval

Recuerdo a Ballesta y solidaridad con los vecinos de Los Garres

En su discurso de agradecimiento, Leonor comenzó recordando al recientemente fallecido alcalde de Murcia, José Ballesta, a quien definió como una persona "muy querida y respetada por los murcianos" y de quien dijo que le habría gustado conocer. Sus palabras provocaron un emotivo aplauso entre los asistentes.

La princesa también se refirió al incendio de Los Garres y expresó su deseo de que los vecinos desalojados puedan regresar cuanto antes a sus hogares. Además, aprovechó el acto para cerrar de forma simbólica su paso por la Academia General del Aire y del Espacio, una etapa que calificó de "especial" y durante la que aseguró haber creado vínculos que conservará en el futuro.

Alusiones a Arde Bogotá y la Virgen de la Fuensanta

La heredera evocó algunos de los momentos vividos durante su estancia en San Javier. "He visto el Mar Menor desde el cielo y he podido entender la importancia que tiene para vosotros", afirmó al recordar sus vuelos de instrucción. También quiso hacer un guiño a la cultura regional citando al grupo murciano Arde Bogotá y una referencia a uno de sus temas más conocidos. "Y como una cowboy de la A3, echaré de menos ese trayecto camino al mar".

Tampoco faltó una referencia a su reciente experiencia en la Escuela Militar de Paracaidismo 'Méndez Parada'. Entre sonrisas, Leonor confesó que "a veces conviene encomendarse a la Morenica", en alusión a la Virgen de la Fuensanta, patrona de Murcia.

Con los aplausos del público concluyó la última cita institucional de la princesa en la Región. Un acto marcado por los recuerdos a José Ballesta, las referencias al incendio de Los Garres, los guiños a la cultura murciana y el simbolismo de una etapa que encara ya su recta final en la Academia del Aire de San Javier.

Un baño de multitudes

Tanto a la entrada como a la salida del Palacio y, al igual que en San Javier, los vecinos de Murcia esperaban a princesa entre vítores y gritos de: ¡Princesa, guapa!"

Una entrada que Leonor ha hecho a pie y acompañada del presidente López Miras. Sin embargo, la salida ha sido en coche oficial.

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Algunos de los vecinos han esperando durante más de una hora bajo un sol de 30 grados la salida de la heredera, que tras el acto se encontraba en el cóctel institucional organizado por la delegación: "Hasta que no la hemos visto no nos hemos quedado tranquilos, aunque solo haya podido ser a través de la ventanilla del coche".