Lee íntegro el discurso de Leonor en Murcia: recuerdo a Ballesta, mención al incendio de Los Garres y guiño a Arde Bogotá

La princesa Leonor cerró este miércoles su agenda institucional en la Región de Murcia con el acto central de la jornada: la entrega de la Medalla de Oro de la Comunidad en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional. La ceremonia, de marcado carácter institucional, sirvió también como despedida simbólica de su etapa de formación en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, donde ha completado buena parte de su preparación militar durante los últimos meses.

En su discurso, la Princesa de Asturias combinó el agradecimiento por las distinciones recibidas con varias referencias muy vinculadas a la actualidad y a la identidad murciana. Leonor dedicó un recuerdo al fallecido alcalde de Murcia, José Ballesta, aludió al incendio declarado en Los Garres y San José de la Montaña y dejó también un guiño musical a Arde Bogotá al asegurar que echará de menos, como una “cowboy de la A3”, los trayectos recorridos camino del mar.

Puedes leer el discruso íntegro de la futura reina, a continuación:

Buenos días, presidente de la Región de Murcia, vicepresidente del Gobierno, autoridades, alcaldes, especialmente de San Javier, Los Alcázares, Alcantarilla. Por cierto, quiero tener un recuerdo especial para el alcalde de la ciudad de Murcia, José Ballesta, muy querido y respetado por los murcianos y a quien me habría gustado mucho conocer.

Se supone que esto deben ser unas palabras institucionales y trataré de que la solemnidad y el agradecimiento estén presentes, claro. Pero antes, querría decirles que, aunque aún me quede un mes en la Academia General del Aire y del Espacio, con esta ceremonia hoy cierro simbólicamente una etapa que ha sido esencial para mí. Desde luego les aseguro que no soy la misma persona que llegó a Zaragoza a mediados del 2023, en agosto.

Créanme cuando les digo que entiendo muy bien el aprecio que tiene la sociedad española por nuestras Fuerzas Armadas. No es la primera vez que lo menciono y me parece que lo repetiré muchas más a lo largo de mi vida. Admiro su competencia, su profesionalidad y el modo de enseñarnos a todos los que estudiamos en las academias y centros de formación militares los valores del compromiso, la lealtad y la entrega en el ejercicio del servicio a los demás.

Hay en Murcia un aire de amabilidad y cercanía que no pasa inadvertido y que me ha acompañado este curso. Agradezco a la Asamblea Regional que me haya concedido su Medalla de Oro; al Ayuntamiento de San Javier, su Medalla de Oro y su nombramiento como hija adoptiva; y al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, que me entregue esta Medalla de Oro. Recibo estas distinciones con humildad y gratitud, y con el deseo de estar siempre a su altura.

Casa Real

De hecho, ya saben que se han desplazado varias unidades de la UME, también del Ejército del Aire y del Espacio, y junto a otros efectivos de emergencias autonómicas y locales, están tratando de extinguir el incendio de Los Garres y San José de la Montaña, que parece que empieza a ser estabilizado, aunque aún siguen los trabajos en la zona. A ver si cuanto antes termina y los vecinos desalojados pueden volver a sus casas.

Esta última etapa en San Javier, en la Academia General del Aire (AGA), he compartido con 73 compañeros de promoción, y de otras promociones del Escuadrón de Alumnos, mucho más que clases, vuelos y maniobras. Aquí, en Murcia, he vivido y ampliado mi manera de entender el compañerismo. Porque para volar en formación, es decir, con otro avión pegado a tu lado, hay que ser muy consciente de la importancia de confiar plenamente en tus propias capacidades y en las de tu compañero. Y luego está la esperada "suelta", el primer vuelo en solitario; un momento en el que debes aplicar todo el conocimiento acumulado y en el que se materializa la guía y el liderazgo de los instructores, quienes avalan tu capacidad para afrontar este desafío. Y la verdad es que sobrevolar La Manga y Cabo de Palos, con la certeza de haber logrado superar un obstáculo más, es una sensación que no se me olvidará jamás. Y no solo he visto el Mar Menor desde el cielo; en la competición de remo y en otras actividades con los compañeros, he sido testigo de lo importante que es este mar vuestro, de geografía tan única y naturaleza tan frágil, una realidad que preocupa a los murcianos. Y debo mencionar además el curso en la Escuela Militar de Paracaidismo en la Base Aérea de Alcantarilla. ¡A veces, desde luego, que conviene encomendarse a la Morenica!. Por cierto, que en unos días termina esta primera parte de la peregrinación de la Virgen de la Fuensanta, por las pedanías de la huerta murciana con motivo del centenario de su coronación.

Hay en Murcia un aire de amabilidad y cercanía que no pasa inadvertido y que me ha acompañado este curso. Agradezco a la Asamblea Regional que me haya concedido su Medalla de Oro, al Ayuntamiento de San Javier la Medalla de Oro y el nombramiento como hija adoptiva; y al Consejo de Gobierno de la región de Murcia, que me entregue también esta Medalla de Oro. Recibo estas distinciones con humildad y gratitud y con el deseo de estar siempre a su altura.

Me espera ahora otra parte también importante de mi formación y que afronto con ganas y con la intención de avanzar más en mi preparación. Sigo aprendiendo y sigo comprendiendo, y, como una "cowboy de la A3", echaré de menos ese trayecto que he recorrido tantas veces camino del mar.

Muchas gracias.