Interior detecta en la Región de Murcia a 93 menores en riesgo de sufrir violencia vicaria

Un total de 93 menores en la Región de Murcia están en riesgo de sufrir violencia vicaria, según se desprende del último boletín estadístico del Sistema VioGén publicado por el Ministerio del Interior.

En concreto, señala que en la comunidad autónoma hay 3.133 casos de violencia de género con menores a cargo. De estos, 87 son de riesgo medio y seis de riesgo alto, sin que se haya detectado ningun caso de riesgo extremo.

En concreto, la estadística del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska revela que, a 31 de mayo de este año, hay 53.221 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo en España, con 1.543 en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. Actualmente, hay cuatro casos de este tipo en riesgo extremo, 141 en alto y 1.398 en medio.

En los casos con menores en situación de riesgo "se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia estos menores".

Igualmente, la estadística refleja 12.711 casos con menores a cargo de "especial relevancia", con 28 de ellos en riesgo extremo, 1.109 en alto y 11.574 en medio. En estos "se detecta una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal".

En total, Interior tiene detectados 102.937 casos activos de víctimas de violencia de género en el Sistema VioGén, de los que 28 están en riesgo extremo, 1.168 en alto, 14.736 en medio y 87.005 en bajo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos activos, 1.312 mujeres menores de 18 años; 25.291 de 18 a 30; 47.680 de 31 a 45; 26.176 de 46 a 64; y 2.478 de 65 o más.

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.446; le sigue la Comunidad Valenciana, con 16.761; la Comunidad de Madrid, con 12.519; Canarias, con 6.444; Galicia, con 6.044; Murcia, con 5.757; Castilla-La Mancha, con 5.578; Castilla y León, con 5.509; Baleares, con 4.144; Extremadura, con 2.880; Aragón, con 2.415; Asturias, con 2.219; Navarra, con 2.167; Cantabria, con 1.591; La Rioja, 897; Ceuta, 319; y Melilla, con 247.