"Los incendios son cada vez más virulentos", la advertencia de la ministra Aagesen desde Los Garres

Con el incendio todavía activo, pero mostrando signos de evolución favorable, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se desplazó este miércoles al Puesto de Mando Avanzado, instalado en Los Garres para seguir de cerca las labores de extinción y trasladar el respaldo del Ejecutivo central a los equipos que combaten el fuego desde la tarde del martes.

Acompañada por responsables institucionales de distintas administraciones, entre ellos el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, y el consejero de Emergencias, Marcos Ortuño, la ministra quiso comenzar su intervención con un mensaje de reconocimiento hacia los profesionales desplegados sobre el terreno. Aagesen agradeció el trabajo realizado por los efectivos que, según destacó, llevan desde el inicio de la emergencia trabajando "sin descanso" para contener las llamas, proteger a la población y salvaguardar el patrimonio natural afectado por el incendio.

La vicepresidenta subrayó la coordinación mantenida desde el primer momento entre la Comunidad Autónoma y el Gobierno de España, una colaboración que calificó de estrecha y permanente. Según explicó, ambas administraciones han trabajado "mano a mano" con un objetivo común: extinguir el incendio en el menor tiempo posible y minimizar sus consecuencias.

En ese sentido, recordó que todos los medios solicitados al Estado fueron movilizados con rapidez hacia la Región de Murcia. Entre ellos, destacó la participación de cinco medios aéreos, incluidos tres aviones anfibios, un helicóptero y un avión de coordinación encargado de dirigir las operaciones desde el aire. Aagesen señaló que los recursos estatales no solo participaron durante la jornada inicial, sino que continuaban operando este miércoles en apoyo de los servicios de emergencia regionales.

La ministra Sara Aagesen, en el Puesto de Mando de Los Garres. / Delegación del Gobierno

Tras conocer la última información facilitada desde el Puesto de Mando Avanzado, la ministra trasladó un mensaje de moderado optimismo sobre la evolución del incendio. Aseguró que la situación era "mucho mejor que la de ayer" y también más favorable de lo que se preveía durante las primeras horas de la mañana.

Según explicó, en el momento de su comparecencia ya no se observaban llamas activas en el perímetro principal y los trabajos se centraban en consolidar el control de la zona afectada. Por ello, mostró su confianza en que la Región de Murcia pudiera anunciar a lo largo de la tarde la estabilización oficial del incendio.

La ministra también puso en valor la participación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), desplegada desde las primeras fases de la emergencia. Según detalló, cerca de 200 militares continúan colaborando en las labores de extinción y vigilancia, junto a un importante dispositivo compuesto por 75 medios terrestres y los recursos aéreos movilizados por el Estado.

Más allá de la evolución concreta del incendio de Los Garres, Aagesen aprovechó su intervención para lanzar una reflexión sobre el contexto climático en el que se producen este tipo de emergencias.

"La emergencia climática ya está aquí, los incendios no solo afloran con mayor cantidad, sino que son mucho más virulentos", advierte la ministra

La responsable de Transición Ecológica lamentó que los grandes incendios forestales estén apareciendo cada vez más pronto en el calendario. Además, recordó que en las últimas semanas ya se han registrado importantes episodios en distintos puntos del país y vinculó esta situación a las altas temperaturas que se están registrando en amplias zonas de la Península. "Los incendios no solo afloran con mayor cantidad, sino que son mucho más virulentos", advirtió.

Para la ministra, esta tendencia constituye una evidencia más de que la emergencia climática está teniendo efectos cada vez más visibles sobre el territorio español. Por ello, insistió en la necesidad de reforzar las políticas de prevención, mejorar la anticipación ante los riesgos y mantener la máxima coordinación entre administraciones. Aagesen defendió además la importancia de seguir dotando a los servicios de extinción de los recursos necesarios y de fortalecer la preparación de los distintos dispositivos de respuesta ante emergencias.

"La emergencia climática está aquí", afirmó, antes de reiterar el compromiso del Gobierno con un futuro pacto de Estado frente al cambio climático que permita afrontar de manera conjunta los desafíos asociados al aumento de fenómenos extremos.

La vicepresidenta concluyó su intervención reafirmando la disposición del Ejecutivo para seguir colaborando con la Región de Murcia durante todo el tiempo que sea necesario y expresó su deseo de que las próximas horas permitan confirmar la estabilización definitiva del incendio.

Mientras tanto, explicó, los esfuerzos continúan centrados en evitar posibles reactivaciones. Una vez extinguidas las llamas visibles, los equipos trabajan sobre los puntos calientes y las zonas más sensibles para impedir que el fuego pueda volver a reproducirse.

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"Todos contra el fuego", concluyó Aagesen, recuperando uno de los lemas históricos de la lucha contra los incendios forestales para reivindicar la importancia de la cooperación institucional y social frente a este tipo de emergencias.